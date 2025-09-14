Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

বেনাপোলে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, আহত ১

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  
দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের বেনাপোলে ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেলচালক চয়ন (২২) নিহত এবং তাঁর সঙ্গী গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বেনাপোল পৌর গেটসংলগ্ন বাস টার্মিনালের সামনে যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চয়ন বেনাপোল পোর্ট থানার ভবেরবেড় গ্রামের নূর মোহাম্মদের ছেলে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন কাগজপুকুর গ্রামের শাহিনের ছেলে। তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নাভারণ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকনুজ্জামান রোকন জানান, চয়ন তাঁর মোটরসাইকেল নিয়ে বেনাপোল থেকে যশোরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাবেনাপোলযশোরনিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগখুলনা
