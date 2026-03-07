Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় অস্ত্রসহ ২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
প্রতীকী ছবি

খুলনায় আবারও অস্ত্র ও গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে মাদ্রাসা রোডের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি তাজা গুলি ও ১ লাখ ৭৬ হাজার ৪০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তার দুজনের মধ্যে একজন বরিশাল আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন যশোর জেলার বেনাপোল বন্দরের ঘিবা এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমানের ছেলে মো. মোর্শেদ আলী ও বরিশাল কোতোয়ালি থানা এলাকার কাশেমপুরের বাসিন্দা রুস্তুম আলীর ছেলে কাজী কবির আহমেদ।

সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, খুলনা সোনাডাঙ্গা থানাধীন মেডিকেল কলেজ মাদ্রাসা রোডের রাবেয়া ভিলার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন গ্রেপ্তার ওই দুজন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি নুর আলমের নেতৃত্বে একটি দল সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশের সহায়তায় ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁরা ঘরে থাকা ওয়ার্ডরোব থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি তাজা গুলি ও তাঁদের কাছে থাকা পৌনে ২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়।

ওসি আরও বলেন, কবির আহমেদ বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জাড়িত। সরকার পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।

বিষয়:

গুলিখুলনা জেলাঅস্ত্রপুলিশখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
