খুলনায় অস্ত্রসহ ২ ব্যক্তি গ্রেপ্তার

খুলনায় আবারও অস্ত্র ও গুলিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে মাদ্রাসা রোডের একটি বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি তাজা গুলি ও ১ লাখ ৭৬ হাজার ৪০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তার দুজনের মধ্যে একজন বরিশাল আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন যশোর জেলার বেনাপোল বন্দরের ঘিবা এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমানের ছেলে মো. মোর্শেদ আলী ও বরিশাল কোতোয়ালি থানা এলাকার কাশেমপুরের বাসিন্দা রুস্তুম আলীর ছেলে কাজী কবির আহমেদ।
সোনাডাঙ্গা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, খুলনা সোনাডাঙ্গা থানাধীন মেডিকেল কলেজ মাদ্রাসা রোডের রাবেয়া ভিলার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন গ্রেপ্তার ওই দুজন। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এডিসি নুর আলমের নেতৃত্বে একটি দল সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশের সহায়তায় ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় তাঁরা ঘরে থাকা ওয়ার্ডরোব থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন, ১০টি তাজা গুলি ও তাঁদের কাছে থাকা পৌনে ২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়।
ওসি আরও বলেন, কবির আহমেদ বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জাড়িত। সরকার পতনের পর তিনি আত্মগোপনে চলে যান। এ ঘটনায় থানায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে তিনি জানান।
শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে প্রাক্তন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাবি (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) ফোরাম। আজ শনিবার (৭ মার্চ) রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া ক্লাবে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর চানখাঁরপুল মোড়ে সাউন্ড বক্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ বাজানোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীসহ দুজনকে থানা হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় ব্যবহৃত সাউন্ড বক্সটিও জব্দ করা হয়।৩৫ মিনিট আগে
ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ফেনী শহরের মিজান রোড ও পোস্ট অফিস রোড এলাকায় ইফতার বাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে তমিজিয়া জামে মসজিদ এলাকায় খোলা অবস্থায় ইফতারসামগ্রী প্রদর্শন, খাবার অনুপযুক্ত পোড়া তেল ব্যবহার করায়...১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় স্বামীর লাথির আঘাতে আনোয়ারা বেগম নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শনিবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের বাদামতলী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ারা বেগম একই ইউনিয়নের থাইংখালীর এলাকার আব্দুল মজিদের মেয়ে। তাঁর স্বামী আব্দুল জলিল ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে