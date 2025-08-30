Ajker Patrika
খুলনায় কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনে এনসিপির দুই পক্ষের হাতাহাতি

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৫৩
খুলনায় এনসিপির দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় এনসিপির দুই পক্ষের নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি। ছবি: আজকের পত্রিকা

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মতবিনিময় সভায় হাতাহাতিতে জড়িয়েছেন দুই পক্ষের নেতা-কর্মীরা। এ সময় এক নেতাকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন অপর পক্ষের নেতা-কর্মীরা। আজ শুক্রবার নগরীর বিএমএ মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় মঞ্চে উপস্থিত এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার ও যুগ্ম মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্যা রহমাতুল্লাহ দুই পক্ষকে শান্ত করতে ব্যর্থ হয়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে চলে যান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গণপরিষদ নির্বাচন, নতুন সংবিধান, বিচার ও সংস্কারের দাবিতে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাত ৮টায় খুলনা বিএমএ মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় নেতাদের মতবিনিময় সভা শুরু হয়।

রাত ৯টায় কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য শেষ হলে এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের সংগঠক মো. ওয়াহিদুজ্জামান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সংগঠক সাজ্জাদুল ইসলাম আজাদকে মঞ্চে ডেকে নেন।

এ সময় তাঁকে মঞ্চে দেখে প্রতিবাদ করেন অন্য অংশের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা ‘চাঁদাবাজ কেন মঞ্চে’ বলে চিৎকার করতে থাকেন। তখন আজাদের অনুসারীরা তাঁদের দিকে তেড়ে যান এবং হট্টগোলে জড়িয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় নেতারা তাঁদের থামাতে ব্যর্থ হয়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে যান।

তবে হাতাহাতির ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক তানজিল মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে। এটি তেমন কিছু নয়। দুই গ্রুপের মধ্যে হইচই হয়েছে।

