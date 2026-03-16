Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় যুবদল কর্মী রাসুকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
রাশিকুল ইসলাম রাসু। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা নগরীর দৌলতপুর এলাকায় রাশিকুল ইসলাম রাসু নামে (৩০) এক যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হত্যাকাণ্ডের পর এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিহত রাসু দৌলতপুর দেয়ানা এলাকার শরিফুল আলমের ছেলে। তিনি ছাত্রদলের দৌলতপুর থানা শাখার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া নিহত হওয়ার আগপর্যন্ত তিনি মহানগর যুবদলের কর্মী ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাশিদুল ইসলাম রাসু দৌলতপুর কেডিএ কল্পতরু মার্কেটে তাঁর ইট, বালু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে অবস্থান করছিলেন। তখন সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি করে। একটি গুলি তাঁর মাথার পেছনে বিদ্ধ হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথ তাঁর মৃত্যু হয়। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আশরাফ বলেন, জরুরি বিভাগে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জানতে চাইলে দৌলতপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

গুলিহত্যাখুলনা বিভাগযুবদলখুলনাকর্মী
