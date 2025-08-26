ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, শার্শা সীমান্তে গ্রেপ্তার ৭

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে শার্শা থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারকৃতদের যশোর আদালতে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন রথিন্দ্রনাথ গাইনের ছেলে হৃদয় গাইন (২৩), শিশির মণ্ডলের ছেলে সুজিত মণ্ডল (৩৪), শ্রীকান্ত গাইনের ছেলে কুমার জিন্দ্র গাইন (৫০), কলিন্ড মণ্ডলের ছেলে পাঞ্চু মণ্ডল (৩৬), মৃত সুশান্ত নন্দীর মেয়ে পুতুল (২০), বিনয় অধিকারীর মেয়ে তৃষ্ণা অনুকারী (১৭) ও মৃত শামসুর শেখের মেয়ে ছবুরণ বেগম (৪৪)। আজ ভোরে শার্শার কায়বা ইউনিয়নের রুদ্রপুর এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা, আট হাজার রুপি এবং সাতটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।
খুলনা ব্যাটালিয়নের (২১ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির কায়বা বিওপির একটি টহল দল সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাঁদের আটক করা হয়। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধে বিজিবি নজরদারি ও টহল তৎপরতা জোরদার করেছে এবং সীমান্তবর্তী জনগণকে নিয়মিতভাবে সচেতন করা হচ্ছে। আটককৃতদের অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
