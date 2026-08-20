Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় দুই যুবক হত্যার ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় দুই যুবক হত্যার ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীর লবণচরা থানাধীন এলাকায় এক দিনে দুই যুবক হত্যার ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। এ ঘটনায় কাউকে আটকও করতে পারেনি পুলিশ। তবে জড়িতদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে দুই পরিবারের কাছে লাশ দুটি হস্তান্তর করেছে পুলিশ। আসরের নামাজের পর স্থানীয় একটি কবরস্থানে তাঁদের দাফন করা হয়েছে।

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এর আগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় নগরীর লবণচরা থানার হরিণটানা এলাকায় দুর্বৃত্তের ধারালো ছুরির আঘাতে ও গুলিতে প্রথমে মনজুরুলের মৃত্যু হয়। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে লবণচরা থানার শিশু বাগান আশি বিঘা এলাকায় অপর যুবক নাজমুলকে গুলি করে ও কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।

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লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোশারেফ হোসেন বলেন, পৃথক দুটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থল একই স্থান। মনজুরুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর পর পুলিশ যখন আসামি গ্রেপ্তারে ব্যস্ত, ঠিক সে সময় নাজমুলের লাশ পাওয়া যায়। দুর্বৃত্তরা নাজমুলের শরীরের ডান পাশে ও পিঠের বাম পাশে গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। নিহত দুই পরিবারের সদস্যরা রাতে থানায় মামলা দায়ের করতে পারেন বলে জানান ওসি।

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