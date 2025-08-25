দৌলতপুরে নারীর লাশ উদ্ধার, ধঞ্চের পাতা কাটায় খুন সন্দেহ

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় জাইমা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফিলিপনগর ইউনিয়নের চরশাদিপুর মাঠের একটি ঘাসের জমি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত জাইমা চরশাদিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের মেয়ে। তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছে।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন জাইমা। আজ সকালে স্থানীয়রা মাঠে লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। মৃত নারীর মুখ বাঁধা এবং পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। জাইমা নিয়মিত মাঠ থেকে ধঞ্চের পাতা কেটে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতেন। এ নিয়ে ধঞ্চেচাষিরা তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। নিষেধ করার পরও পাতা কাটায় কেউ তাঁকে মেরে ফেলেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সন্দেহভাজন তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।’
