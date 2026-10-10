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খুলনা

খুলনায় যুবক গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ০৮
খুলনায় যুবক গুলিবিদ্ধ
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে আশিকুজ্জামান জনি (৩৪) নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ শনিবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে সদর থানা এলাকার কাশেম নগরের তৃতীয় গলিতে এ ঘটনা ঘটে। জনি ওই এলাকারই বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিকেল পৌনে ৪টার দিকে জনি ওই এলাকার একটা গলি থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসেন। এ সময় হেলমেট পরা দুই যুবক এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। একটি গুলি জনির কোমরের নিচে বিদ্ধ হয়। পরে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। জনিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লোকমান হোসেন রিপন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

বিষয়:

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