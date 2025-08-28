ভল্ট থেকে টাকা ও ডলার আত্মসাৎ, ব্যাংকের দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

খুলনা প্রতিনিধি
সাউথ বাংলা অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স (এসবিএসি) ব্যাংক পিএলসি খুলনা শাখার ভল্ট থেকে নগদ সাড়ে ১০ লাখ টাকা ও তিন হাজার ইউএস ডলার আত্মসাতের ঘটনায় দুই ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন ব্যাংকের ক্যাশ ইনচার্জ মুহাম্মদ জুন্নুরাইন সিদ্দীকি ওরফে তানভীর ও সাপোর্ট স্টাফ এস এম মুহাইমিনুল ইসলাম ওরফে মিঠু।
গতকাল বুধবার দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে উপসহকারী পরিচালক মো. মহসীন আলী বাদী হয়ে এ মামলাটি দায়ের করলেও আজ বৃহস্পতিবার বিষয়টি গণমাধ্যমে জানানো হয়।
মামলায় এজাহারের উদ্ধৃতি দিয়ে বাদী মো. মহসীন আলী জানান, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা আঞ্চলিক শাখার প্রতিনিধিরা আকস্মিক পরিদর্শনে এসবিএসসি ব্যাংকের খুলনা শাখার ভল্টে রক্ষিত টাকা ও ইউএস ডলারে অমিল দেখতে পান।
বিষয়টি তদন্তে নেমে দুদক বিভিন্ন সময় ভল্টে রক্ষিত টাকা ও ডলার সরিয়ে আত্মসাতের সত্যতা পেয়েছে। ব্যাংকটির দুই কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে ওই অর্থ আত্মসাৎ করায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
