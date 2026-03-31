দস্যু ঝুঁকি নিয়েই সুন্দরবনে যাচ্ছেন আজ মৌয়ালেরা

প্রস্তুতি শেষ; এবার সুন্দরবন যাত্রার পালা মৌয়ালদের। তবে এই যাত্রায় আনন্দের চেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাই বেশি। বনদস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকলেও জীবিকার তাগিদে ঝুঁকি নিয়েই আজ বুধবার থেকে মধু আহরণে যাচ্ছেন তাঁরা। তবে বন বিভাগ জানিয়েছে, মধু আহরণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বনাঞ্চলে অতিরিক্ত ক্যাম্প স্থাপন ও টহল জোরদার করা হয়েছে।
বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনে ১ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে মধু সংগ্রহ মৌসুম। চলবে টানা দুই মাস। এ সময়কে ঘিরে সরকারি প্রস্তুতি ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এর পাশাপাশি বেড়েছে বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য, চাঁদাবাজি এবং অবৈধভাবে মধু আহরণের অভিযোগ।
বন বিভাগ সূত্র জানায়, চলতি মৌসুমে ১ হাজার ১০০ কুইন্টাল মধু এবং ৬০০ কুইন্টাল মৌমাছির মোম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে মধু সংগ্রহ হয়েছিল ৮৫৪ দশমিক ৫ কুইন্টাল এবং মোম ২৭৫ দশমিক ৫ কুইন্টাল। তখন ২৪৮টি পাসের মাধ্যমে ১ হাজার ৭০৯ জন মৌয়াল বনে প্রবেশ করেছিলেন। এবারও দলবদ্ধভাবে মৌয়ালেরা গভীর বনে প্রবেশ করবেন।
সাতক্ষীরার শ্যামনগরের গাবুরা এলাকার মৌয়াল দলনেতা আব্দুর রাজ্জাক জানান, ১২ জনের দল নিয়ে তাঁরা প্রস্তুত। নির্ধারিত সময়েই পাস নিয়ে বনে যাবেন। তাঁর অভিযোগ, সুন্দরবনে এখন আগের চেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে বনদস্যু চক্র।
মোতাহার উদ্দিন নামের এক মৌয়াল জানান, বনে যাওয়ার আগেই প্রতি মৌয়ালের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাঁদা দাবি করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক গ্রুপকে আলাদা করে টাকা দিতে হচ্ছে।
শ্যামনগরের হরিনগরের মৌয়াল আলমগীর হোসেন বলেন, বাঘ-কুমির ভয় পাইনি কখনো। কিন্তু এখন ডাকাতের ভয় নিয়ে যেতে হচ্ছে।
একই গ্রামের আজগর আলী গাজী জানান, গতবার সাতজনের দল ছিল। কিন্তু এবার কেউই যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।
মৌসুম শুরুর আগেই অবৈধভাবে মৌচাক কেটে মধু সংগ্রহের অভিযোগ করেছেন মৌয়ালেরা। তাঁদের দাবি, কিছু অসাধু ব্যক্তি মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে বনে প্রবেশ করে অপরিপক্ব মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা পাইকারি বাজারে ১২০০-১৩০০ টাকা কেজি দরে মধু বিক্রি করছেন।
সুন্দরবন সাতক্ষীরা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক মশিউর রহমান জানান, মৌসুম শুরু উপলক্ষে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। মৌয়ালদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম এবার প্রথমবারের মতো এই কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মৌয়ালদের পাস দেওয়া হবে।
বন বিভাগ আশাবাদী অনুকূল আবহাওয়া থাকলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে, যা সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াবে এবং হাজারো মৌয়াল পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করবে। কিন্তু বাস্তবতা বলছে, যদি দস্যুতা, চাঁদাবাজি এবং অবৈধ আহরণ বন্ধ না হয়, তাহলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে মৌয়ালদের মধ্যে যে ভীতি তৈরি হয়েছে, তা দূর করতে কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা ও কঠোর আইন প্রয়োগ জরুরি।
জানতে চাইলে সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগের বন কর্মকর্তা এ জেড এম হাছানুর রহমান বলেন, সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জেই সবচেয়ে বেশি মধু আহরণ হয়। ওই রেঞ্জে ১১৪টি কূপ থেকে মধু আহরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মৌয়ালদের নিরাপত্তায় ২-৩টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া টহল জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তায় বন বিভাগের পাশাপাশি কোস্ট গার্ড, র্যাব টহলে থাকছে।
গত বছরের ২৭ মার্চ ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার ডৌহাখলা ইউনিয়নের মরিচালী গ্রামের ইয়াছিন শেখ। এক বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো দেশে ফেরেনি তাঁর মরদেহ। সন্তানের শেষ মুখটি দেখার অপেক্ষায় দিন গুনছেন মা ফিরোজা বেগম; প্রতিটি প্রহর যেন তাঁর কাছে একেকটি অনন্ত যন্ত্রণা।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা অঞ্চলের রেলপথজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অরক্ষিত ও অনুমোদনহীন লেভেল ক্রসিংগুলো যেন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ঝুঁকি জেনেও প্রতিদিন হাজারো মানুষ এসব ক্রসিং ব্যবহার করছেন। গত পাঁচ বছরে এমন ঝুঁকিপূর্ণ ক্রসিংগুলোতে প্রাণ ঝরেছে অন্তত ৩৫৫ জনের। প্রায় ১৮৬ কিলোমিটার রেলপথে ১১৬টি অরক্ষিত...১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের আগুনে পুড়ল রংপুরের আলুচাষিদের কপাল। রংপুরের মিঠাপুকুর থেকে তিন দেশে আলু রপ্তানির কথা ছিল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সংকট দেখা দেওয়ায় আপাতত আলু কিনতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনোয়ার শামীমের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণার অভিযোগে ডিবি পুলিশের এক কথিত সোর্সসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে পৌর শহরের পায়রা চত্বর এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে