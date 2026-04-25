Ajker Patrika
খুলনা

কুয়েট ক্যাম্পাসে পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি আইজিপির

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. আলী হোসেন ফকির। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক মো. আলী হোসেন ফকির। আজ শনিবার খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) উদ্যোগে জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি) ড. মুহাম্মদ মাছুদের দাবিতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন।

আইজিপি কুয়েট ক্যাম্পাস ও আশপাশ এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ভিসির সঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় ভিসি ক্যাম্পাসে একটি স্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের অনুরোধ জানান।

আইজিপি দ্রুত সময়ের মধ্যে ফাঁড়ি স্থাপনের আশ্বাস দিয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন কমিশনারকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

সাক্ষাৎকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি মো. রেজাউল হক, কেএমপি কমিশনার মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান, খুলনা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট মো. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া প্রমুখ।

এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশের মহাপরিদর্শক নির্মাণাধীন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের লবণচরা থানার নতুন ভবনের কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি থানা প্রাঙ্গণে একটি কৃষ্ণচূড়ার চারা রোপণ করেন।

