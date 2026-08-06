খুলনায় অস্ত্রসহ আশিক বাহিনীর সদস্য শিবলী গ্রেপ্তার

খুলনায় অস্ত্রসহ শিবলী হোসেন রুবেল (৪৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা-পুলিশ। পুলিশ দাবি করেছে, তিনি শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক ও পলাশ গ্রুপের সদস্য। অভিযানের সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার রাতে নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। শিবলী রূপসা উপজেলার ইলাইপুর গ্রামের মজিবর আকনের ছেলে।
বৃহস্পতিবার সকালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আহদুজ্জামান মিয়া এসব তথ্য জানান।
পুলিশ জানায়, ৪ আগস্ট ভোর পৌনে ৪টার দিকে নগরীর দোলখোলা মোতলেবের মোড় এলাকায় আব্দুল হক হাওলাদার নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করার ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়। ওই ঘটনার সূত্র ধরে সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিবলী হোসেন রুবেলকে শনাক্ত করা হয়। পরে নিরালা আবাসিক এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযানের সময় তাঁর শয়নকক্ষ থেকে একটি শপিং ব্যাগে মোড়ানো বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় বলে জানায় পুলিশ।
সংবাদ সম্মেলনে উপ-পুলিশ কমিশনার আহাদুজ্জামান মিয়া বলেন, প্রাথমিক তথ্যে শিবলী শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ ও আশিক গ্রুপের সদস্য বলে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানায় অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন।
আহাদুজ্জামান মিয়া আরও বলেন, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে। নগরীতে সন্ত্রাস দমনে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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