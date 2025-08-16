Ajker Patrika
খুলনায় কৃষি ব্যাংকের লকার ভেঙে কয়েক লাখ টাকা চুরি

খুলনা প্রতিনিধি
লকার ভেঙে টাকা চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ও কর্মকর্তারা কৃষি ব্যাংকে প্রবেশ করে কম্পিউটার পরীক্ষা করে দেখছেন। ছবি: সংগৃহীত
কৃষি ব্যাংকের খুলনার পূর্ব রূপসা শাখা থেকে লকার ভেঙে কয়েক লাখ টাকা নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ চোরেরা। শুক্রবার রাতে বিষয়টি ধরা পড়ে। বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে কোনো এক সময়ে এ চুরির ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের ধারণা। ব্যাংক এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করে চোরদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পুলিশ ও ব্যাংক সূত্র জানায়, সপ্তাহের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার। এদিন বিকেল থেকে ব্যাংক বন্ধ ছিল। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে নিরাপত্তাপ্রহরী ব্যাংকের মূল গেটের কলাপসিবল গেটের তালা কাটা দেখে চিৎকার করতে থাকেন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে ঘটনাটি রূপসা থানাকে জানান। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

রূপসা থানার ওসি মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়। ওই দিন থেকে শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার মধ্যে যেকোনো সময়ে এ ঘটনাটি ঘটতে পারে। আমরা ব্যাংক থেকে এবং আশপাশের ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। সেগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে যে-ই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। তবে গত রাতে (বৃহস্পতিবার) ব্যাংকের কোনো প্রহরী ছিল না এখানে। আর এ সুযোগ বুঝে দুর্বৃত্তরা এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।’

বিষয়:

চুরিখুলনা বিভাগজেলার খবরব্যাংক
