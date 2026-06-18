গৃহকর্মীর ওপর নির্যাতনের ঘটনায় মামলা, স্ত্রীসহ এএসআই গ্রেপ্তার

খুলনায় গৃহকর্মী মিলন চন্দ্র দাশের ওপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় সোনাডাঙ্গা থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সঞ্জয় মিত্র ও তাঁর স্ত্রী পপি মিত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভুক্তভোগীর মা মিনতি রানী বাদী হয়ে সোনাডাঙ্গা থানায় মামলাটি করেন। পরে অভিযুক্ত এএসআই ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুধবার বিকেলে গৃহকর্মী মিলনের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে খুলনার ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে নিয়ে যায়। একই দিন বিকেলে এএসআই সঞ্জয় মিত্র ও তাঁর স্ত্রী পপি মিত্রকে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার নিশ্চিন্তপুর এলাকার বাসিন্দা উকিল চন্দ্রের মেয়ে মিলন চন্দ্র দাশ গত পাঁচ বছর ধরে এএসআই সঞ্জয় মিত্রের বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করছিলেন।
অভিযোগ অনুযায়ী, বুধবার তরকারি পুড়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পপি মিত্র গৃহকর্মী মিলনকে মারধর করেন এবং তার শরীরে গরম কড়াইয়ের ছ্যাঁকা দেন। এতে সে গুরুতরভাবে আহত হন।
ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। পরে পুলিশ ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে মিলনের মা খুলনায় এসে থানায় মামলা দায়ের করেন।
ওসি রফিকুল ইসলাম আরও জানান, মামলার পর সঞ্জয় মিত্র ও পপি মিত্রকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাঁদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তরা গৃহকর্মী সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বিষয়টি আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
এদিকে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা খুলনার সমন্বয়কারী আইনজীবী মোমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য হয়ে এ ধরনের ঘটনায় জড়িত হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। ভুক্তভোগী ও তার পরিবারকে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা দেওয়া হবে।’
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