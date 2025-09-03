Ajker Patrika
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ০৯
কার্যালয়ে হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিসে ফের হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে এ ঘটনার জন্য গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের দায়ী করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নগরীর ফেরিঘাট মোড় থেকে মিছিল নিয়ে তারা ডাকবাংলো মোড়ের জাপা অফিসে হামলা চালায়।

জাতীয় পার্টির খুলনা মহানগর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গণঅধিকার পরিষদের একটি মিছিল ডাকবাংলোস্থ মহানগর ও জেলা কার্যালয়ে হামলা চালায়। এ সময় আমাদের নেতা-কর্মী কেউই কার্যালয়ে ছিলেন না। হামলাকারীরা পরিকল্পিতভাবে সাইনবোর্ড, দরজা-জানালা, গ্রিল, চেয়ার-টেবিলসহ ভাঙচুর ও লুটপাট করে রিকশাযোগে নিয়ে যায়।

ছবি: আজকের পত্রিকা
‘এর কিছু সময় পর পুনরায় এসে ফের হামলা করে বাকি আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ সময়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।’

আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ ঘটনার সময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

এদিকে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সহসম্পাদক এস কে রাশেদ বলেন, ‘আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে আজ বুধবার বিকেলে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিক্ষোভ মিছিল করি।

‘মিছিলটি ডাকবাংলো মোড়ে এলে নেতা-কর্মীদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে ফ্যাসিবাদের দোসর জাপা নেতা জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। আমাদের দলীয় নেতা-কর্মীরা লুটপাট করেনি। তবে বিক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর বা লুটপাট করেছে কি না, তা আমার জানা নেই।’

জানতে চাইলে খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম জানান, তাঁরা জি এম কাদেরের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। তবে ওই সময় পুলিশ সেখানে ছিল না। তবে পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৩০ আগস্ট গণঅধিকার পরিষদ জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার চেষ্টা করেছিল। ভেতরে ঢুকতে না পেরে তারা সাইনবোর্ড ভেঙে দেয়।

খুলনা জেলালুটপাটভাঙচুরখুলনা বিভাগখুলনাহামলাজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদজাতীয় পার্টি
