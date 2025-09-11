Ajker Patrika
খুলনা নগরীর ৮ থানার ওসি পদে রদবদল

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীর আট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদে রদবদল করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার মেট্রোপলিটন পুলিশের (কেএমপি) কমিশনার মো. জুলফিকার আলী হায়দার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়।

কেএমপি সূত্রে জানা গেছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার স্বার্থে নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এ পদায়ন করা হয়েছে।

বদলি হওয়াদের মধ্যে সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলামকে খুলনা সদর থানায়, খুলনা সদর থানার ওসি হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুমকে লবণচরা থানায়, হরিণটানা থানার ওসি শেখ খায়রুল বাশারকে আড়ংঘাটা থানায়, লবণচরা থানার ওসি মো. তোহিদুজ্জামানকে হরিণটানা থানায়, আড়ংঘাটা থানার ওসি মো. তুহিনুজ্জামানকে খানজাহান আলী থানায়, খানজাহান আলী থানার ওসি কবির হোসেনকে সোনাডাঙ্গা থানায়, দৌলতপুর থানার ওসি মীর আতাহার আলীকে খালিশপুর থানায় এবং খালিশপুর থানার ওসি মো. রফিকুল ইসলামকে দৌলতপুর থানায়।

এ বিষয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী কমিশনার খোন্দকার হোসেন আহম্মদ (মিডিয়া) জানান, নিয়মিত রদবদলের অংশ হিসেবে এই রদবদল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা খুব শিগগির নতুন কর্মস্থলে যোগ দেবেন।

খুলনাজেলার খবরওসি
