Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
গাংনী সীমান্তে ফেরত আসা বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাংনী সীমান্তে ফেরত আসা বাংলাদেশিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্তে ৩৯ বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাজীপুর সীমান্তের ১৪৭ পিলার গণকবরের কাছে তাঁদের হস্তান্তর করা হয়।

হস্তান্তর করা বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন অঞ্জনা রানী ঘোষ (৪৩), বিমল অধিকারী (৮৭), মালতি অধিকারী (৭৫), বর্ণা অধিকারী (৩০), রিয়া অধিকারী (৪), এস ডি বেলায়েত হোসেন (৩৫), হামিদা বেগম (২৯), ইব্রাহিম হোসেন (৪), তরুণ সেনা (৩৮), প্রভাতী সেনা (৩০), রুনা আক্তার, (২০), সাবিনা শেখ (৩২), শেফালী খাতুন (৪৩), লিটন মিয়া (৩৫), দুলালী খাতুন (৪৫), রমজান আলী (২৮), আরজু আহমেদ (৫০), জয়নাল হক (২৬), গোলাম মোস্তফা (২২), পারভেজ আহমেদ (৩২), ইমরান হোসেন (৩৪), আসাদুল ইসলাম (২৩) ও এমদাদুল হক (৫০)। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের রংপুর, যশোর, ঠাকুরগাঁসহ বিভিন্ন জেলায়।

কাজীপুর বিজিবির (ভারপ্রাপ্ত) কোম্পানি কমান্ডার কাইয়ুম হোসেন জানান, ভারতের জেল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ৩৯ জন ছাড়া পেয়েছেন। সেখান থেকে পুলিশের মাধ্যমে তাঁদের বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার এসি সুনীল কুমার ঘোষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও কাজীপুর বিজিবির কাছে তাঁদের তুলে দেয় বিএসএফ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, বিএসএফ ৩৯ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে। ফেরত আসা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

সীমান্তখুলনা জেলাবিএসএফবিজিবিখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তারা বড় হলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হবে: সেনাপ্রধান

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

আবাসন কোম্পানির অনিয়ম অনুসন্ধানে গড়িমসি, দুদকের উপপরিচালক বরখাস্ত

বিপুল বকেয়া সত্ত্বেও ব্যবসা হারানোর ভয়ে বাংলাদেশ-নেপালে সম্প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারতীয় চ্যানেলগুলো

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারকে বহিষ্কারের কারণ জানাল এনসিপি

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

পাহাড়ের মাটিতে এখন মরুভূমির ফলের স্বাদ

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এনসিপির মাহিন সরকারকে বহিষ্কার

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

আদালতে আসামির স্বীকারোক্তি—১০ লাখ টাকা লোন দেয়নি বলে ব্যাংকে চুরির সিদ্ধান্ত নিই

সম্পর্কিত

সুন্দরবনে ডিমেরচরে দুই হরিণ শিকারি গ্রেপ্তার

সুন্দরবনে ডিমেরচরে দুই হরিণ শিকারি গ্রেপ্তার

হোসেনপুর বিএনপির সম্মেলনে হট্টগোল, ২২ বছর পরও হয়নি কমিটি

হোসেনপুর বিএনপির সম্মেলনে হট্টগোল, ২২ বছর পরও হয়নি কমিটি

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

মেহেরপুর সীমান্তে ৩৯ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর বিএসএফের

খুলনায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ, ২ নারী গ্রেপ্তার

খুলনায় ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে মুক্তিপণ, ২ নারী গ্রেপ্তার