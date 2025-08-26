তলুইগাছা সীমান্তে বিজিবির কাছে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে হস্তান্তর

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল সোমবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।
ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন—শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের মনিরা পারভীন (৪৭), হরিনগর গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪৮), কালীগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদ আলী (৫৭), বেনাদনা গ্রামের রবিউল ইসলাম (৩৫) এবং গড়ইমহল গ্রামের মাসুম বিল্লাহ (৩০)।
সাতক্ষীরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, নাম-ঠিকানা যাচাই শেষে সোমবার মধ্যরাতে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবির তলুইগাছা বিওপির নায়েব সুবেদার আবুল কাসেম বলেন, ২৪ আগস্ট রাত ১১টার দিকে হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় প্রবেশের সময় বিএসএফ তাঁদের আটক করে। পরবর্তীতে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলির সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল সোমবার রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়।
ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন—শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম বিড়ালক্ষ্মী গ্রামের মনিরা পারভীন (৪৭), হরিনগর গ্রামের রফিকুল ইসলাম (৪৮), কালীগঞ্জ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের শহিদ আলী (৫৭), বেনাদনা গ্রামের রবিউল ইসলাম (৩৫) এবং গড়ইমহল গ্রামের মাসুম বিল্লাহ (৩০)।
সাতক্ষীরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক জানান, নাম-ঠিকানা যাচাই শেষে সোমবার মধ্যরাতে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজিবির তলুইগাছা বিওপির নায়েব সুবেদার আবুল কাসেম বলেন, ২৪ আগস্ট রাত ১১টার দিকে হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় প্রবেশের সময় বিএসএফ তাঁদের আটক করে। পরবর্তীতে আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর দিবাজ্যোতি ডলির সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরজব্বার ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি সড়কের পাশে বাগান থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নারী জাইমা খাতুনকে (৩৫) হত্যার ঘটনায় তাঁর ভাই আসানুল খাঁ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পর মঙ্গলবার দুইজনকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের পেকুয়ায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে ইউনিয়ন জামায়াতের এক নেতা নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পেকুয়া সদর ইউনিয়নের ভোলাইয়াঘোনা তিন রাস্তার মোড় গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে দুর্ঘটনার গভীর রাত থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে প্রায় ৪১ কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে যাত্রী ও চালকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। মঙ্গলবার (২৬ আগষ্ট) সকালে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী থেকে দাউদকান্দি পর্যন্ত এ যানযট রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে