রূপসায় নিখোঁজ যুবকের লাশ মিলল ডোবায়, শরীরে জখমের চিহ্ন

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় নিখোঁজের এক দিন পর ডোবা থেকে রেজাউল ইসলাম (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পূর্ব রূপসা ব্যাংকের মোড়সংলগ্ন রূপসা পার্কিং সেন্টারের (গ্যারেজ) পেছনে ডোবা থেকে রেজাউলের লাশ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, রেজাউল ইসলাম রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের আদর্শ গলি এলাকার বাসিন্দা চা-পান বিক্রেতা আব্দুল হাকিমের ছেলে। গত শুক্রবার রাতে রেজাউলকে তাঁর বাবা দোকানে রেখে বাড়িতে চলে যান। কিন্তু তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। পর দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রেজাউলের সন্ধান মেলেনি।
আজ সকালে পূর্ব রূপসা এলাকার একটি ডোবায় এক যুবকের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি থানায় জানান। পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে রেজাউলের স্বজনেরা এসে লাশ শনাক্ত করেন।
রূপসা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইমরান হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, রেজাউল নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
খুলনায় নিখোঁজের এক দিন পর ডোবা থেকে রেজাউল ইসলাম (২০) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চিহ্ন রয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে পূর্ব রূপসা ব্যাংকের মোড়সংলগ্ন রূপসা পার্কিং সেন্টারের (গ্যারেজ) পেছনে ডোবা থেকে রেজাউলের লাশ উদ্ধার করা হয়।
জানা গেছে, রেজাউল ইসলাম রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামের আদর্শ গলি এলাকার বাসিন্দা চা-পান বিক্রেতা আব্দুল হাকিমের ছেলে। গত শুক্রবার রাতে রেজাউলকে তাঁর বাবা দোকানে রেখে বাড়িতে চলে যান। কিন্তু তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। পর দিন অনেক খোঁজাখুঁজির পরও রেজাউলের সন্ধান মেলেনি।
আজ সকালে পূর্ব রূপসা এলাকার একটি ডোবায় এক যুবকের লাশ ভাসতে দেখে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি থানায় জানান। পুলিশ এসে তাঁর লাশ উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে রেজাউলের স্বজনেরা এসে লাশ শনাক্ত করেন।
রূপসা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ইমরান হোসেন আজকের পত্রিকাকে জানান, রেজাউল নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
আজ রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হাটিকুমরুল-বগুড়া মহাসড়কের রায়গঞ্জ উপজেলার সাহেবগঞ্জ বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রবিন ইসলাম উপজেলার দত্তকুশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি বগুড়ার শাহজাদপুর উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন।২ মিনিট আগে
রাজধানীর চকবাজার থানার নাশকতার এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চকবাজার থানার যুবদলের সদস্য আজিজুর রহমান সজিবকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।৫ মিনিট আগে
‘বিগো লাইভ’ অ্যাপে পরিচয়, সেখান থেকে প্রেম এবং ভিডিও কলে বিয়ে। প্রেমিকার কথায় বিদেশে বসেই কেনেন জমি, বানান বাড়ি ও গরুর ফার্ম। অতঃপর জানতে পারেন, সেই প্রেমিকা বিবাহিত। দেশে ফিরে দেখা করতে গেলে তাঁকে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।৯ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় বিয়ের অনুষ্ঠানে গ্রামের মসজিদের হুজুরকে দাওয়াত না দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে ১১ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক নারীসহ দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার নলচিরা ইউনিয়নের লামছড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে১৫ মিনিট আগে