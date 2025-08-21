Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত ২ নেতাসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

­যশোর প্রতিনিধি
ঝিকরগাছায় দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার আসামিরা। ফাইল ছবি
ঝিকরগাছায় দলবদ্ধ ধর্ষণ মামলায় গ্রেপ্তার আসামিরা। ফাইল ছবি

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় ছাত্রদলের বহিষ্কৃত দুই নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দিয়েছে পুলিশ। মামলার তদন্ত শেষে আজ বৃহস্পতিবার যশোর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিদর্শক আবু সাঈদ।

অভিযুক্ত আসামিরা হলেন ঝিকরগাছার গদখালী ইউনিয়ন ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক আল মামুন হোসেন বাপ্পী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের বহিষ্কৃত দপ্তর সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত, জাবেদ হোসেন ও আমিনুর রহমান। তাঁরা কারাগারে রয়েছেন।

ঝিকরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর মোহাম্মদ গাজী বলেন, ‘ঝিকরগাছার চাঞ্চল্যকর ধর্ষণ মামলার তদন্ত শেষে চার আসামির বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত আসামিদের সবাই গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন।’

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ দুপুরে ভুক্তভোগী নারী তাঁর শিশুসন্তানকে নিয়ে বেনাপোল আত্মীয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়ি মনিরামপুরের উদ্দেশে রওনা হন। পথে ঝিকরগাছার গদখালী বাজারে নামেন ওই নারী। সেখানে একটি ফুলের দোকানে ইয়াসিন আরাফাত নামে যুবকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। দোকানে কথাবার্তার একপর্যায়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে আসামি জাবেদ হোসেনের মোটরসাইকেলে তুলে দেন আরাফাত। এরপর অপর তিন আসামি একটি মোটরসাইকেলে তাঁদের পিছু নেন। পরে তাঁরা ওই নারীকে একটি বাগানে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেন।

অসুস্থ হয়ে পড়া ওই নারী জাতীয় জরুরি সহায়তার ৯৯৯ নম্বরে ফোন কল করলে ঝিকরগাছা থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবলুর রহমান খান ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি ওই নারীকে উদ্ধার করেন। পরে মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে সন্ধ্যায় চারজনকে আটক করে। পরে এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়।

ঝিকরগাছায় তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪ঝিকরগাছায় তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪
গদখালীতে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, জড়িতদের প্রকাশ্যে ফাঁসির দাবিতে যশোরে বিক্ষোভগদখালীতে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, জড়িতদের প্রকাশ্যে ফাঁসির দাবিতে যশোরে বিক্ষোভ

বিষয়:

যশোরধর্ষণআসামিচার্জঝিকরগাছাখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ এশিয়ার ৫ দেশে সফর বাতিল করলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

২০২৬ সালের পাঠ্যবইয়ে শেখ হাসিনার নামের আগে গণহত্যাকারী, ফেসবুকে আসিফ মাহমুদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

আট মাসে ৪ বার সংঘর্ষে জড়াল ঢাকা ও সিটি কলেজের ছাত্ররা, মানুষ অতিষ্ঠ

আট মাসে ৪ বার সংঘর্ষে জড়াল ঢাকা ও সিটি কলেজের ছাত্ররা, মানুষ অতিষ্ঠ

জাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে আরিফুল্লাহ আদিব, জিএস মাজহারুল ইসলাম

জাকসুতে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা: ভিপি পদে আরিফুল্লাহ আদিব, জিএস মাজহারুল ইসলাম

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র

চাকরির নামে মিরপুর-শেওড়াপাড়ায় বাসায় ডেকে নারীর সঙ্গে ভিডিও ধারণের পর টাকা হাতিয়ে নিত ‘হানি ট্র্যাপ’ চক্র