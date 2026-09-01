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রাজশাহী

বিএনপি গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার দল: ভূমিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৫৪
বিএনপি গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার দল: ভূমিমন্ত্রী
পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচির উদ্বোধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপি গণতন্ত্র ও দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার দল উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দেশের জন্য কাজ করছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে বিএনপির ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজশাহী মহানগর বিএনপির কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মিজানুর রহমান মিনু বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে বিএনপি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রেখেছে। জুলাই আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে দলের নেতা-কর্মীরা মামলা, জেল ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। যেকোনো অপশক্তির ষড়যন্ত্র বিএনপির নেতা-কর্মীরা রুখে দেবেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভূমিদস্যুতা, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এসব কর্মকাণ্ড কঠোরভাবে দমনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কাজ করতে হবে।

এ সময় মহানগর বিএনপির সভাপতি মামুন অর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন, সংরক্ষিত আসনের এমপি মাহমুদা হাবীবা, জেলা পরিষদের প্রশাসক এরশাদ আলী ঈসা ও সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিএনপিরাজশাহী বিভাগপ্রতিষ্ঠাবার্ষিকীজিয়াউর রহমানরাষ্ট্রপতিভূমিমন্ত্রী
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