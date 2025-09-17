খুলনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিবের বাড়িতে হামলা, গুলি

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবু হোসেন বাবুর বাড়িতে বোমা হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রূপসার আইচগাতী এলাকায় তাঁর বাড়িতে এই হামলা হয়। তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আবু হোসেন বাবুর বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা করে দুটি ককটেল নিক্ষেপ করেছে। পরে লোকজন ধাওয়া দিলে পালিয়ে যাওয়ার সময় তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি করে। এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের আটকে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
দলীয় নেতা-কর্মীরা জানান, অসুস্থতার কারণে বিদেশে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আবু হোসেন বাবু সম্প্রতি রাজনীতিতে আবারও সক্রিয় হন। হামলার সময় তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়িতেই ছিলেন। তারা আরও জানান, আটটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তরা বাড়ির কাছে একটি চায়ের দোকানে অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাদের মধ্যে পাঁচজন বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলে বোমা ও গুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয়রা জড়ো হলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
হামলায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার পরপরই রূপসা থানার ওসি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আলামত সংগ্রহ করেছেন।
এই হামলার প্রতিবাদে আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টায় রূপসা উপজেলার সরকারি বেলফুলিয়া কলেজের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেছে বিএনপি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো।
খুলনা বিএনপির নেতারা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলালসহ অন্য নেতারা অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
