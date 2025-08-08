বাগেরহাটে আপ বাংলাদেশের কমিটি গঠন

বাগেরহাট প্রতিনিধি
মো. মনিরুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও মোহাম্মদ হেলালকে সদস্যসচিব করে ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) পার্টির বাগেরহাট জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার (০৮ আগস্ট) আপ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আলী হাসান জুনায়েদ ও সদস্যসচিব আরেফিন মোহাম্মদ হিযবুল্লাহ ৪৩ সদস্যবিশিষ্ট এই আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেন।
কমিটিতে আহ্বায়ক, সদস্যসচিব ছাড়াও পাঁচজন যুগ্ম আহ্বায়ক, পাঁচজন সদস্যসচিব ও ৩৩ জন সদস্য রয়েছেন। কেন্দ্র ঘোষিত এই আহ্বায়ক কমিটি জেলায় আপ বাংলাদেশের কার্যক্রম গতিশীল করবে।
আপ বাংলাদেশ বাগেরহাট জেলা শাখার আহ্বায়ক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই আমরা আপ বাংলাদেশের রাজনীতি করি। আমাদের এই নতুন কমিটি বাগেরহাট জেলাকে আপ বাংলাদেশের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম হবে। আমরা গণমানুষের দল হিসেবে ভবিষ্যতে দেশের রাজনীতির নেতৃত্ব দেব ইনশাআল্লাহ।’
