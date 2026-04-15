খুলনায় সড়কে প্রাণ গেল বাইক আরোহী দম্পতির

খুলনার দৌলতপুরে বাস ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে দৌলতপুর রেলগেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করেছে পুলিশ।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন বাটিয়াঘাটা উপজেলার ভাদগাতি এলাকার বাসিন্দা মহিউদ্দিন শেখের ছেলে তানভীর হাসান শেখ (৩১) ও তাঁর স্ত্রী লামিয়া বেগম (২৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, ফুলতলা থেকে ছেড়ে আসা রয়েল পরিবহনের একটি বাস রেলগেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিকে থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে মোটরসাইকেলচালক ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন।

স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে পাঠান। এর আগে ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা গেলেও চালক পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, চালককে আটক করা না গেলেও বাসটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

