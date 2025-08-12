গাংনীতে বজ্রপাতে বাবার সামনে ছেলের মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীতে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা তেঁতুলবাড়িয়া-ধলার মাঠে পাট কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়।
মৃত জহুরুল ইসলাম উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের শহড়াতলা গ্রামের হাসমত আলীর ছেলে। সে স্থানীয় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।
স্থানীয়রা জানান, তেঁতুলবাড়িয়া-ধলার মাঠে বাবার সঙ্গে নিজেদের জমিতে পাট কাটছিল জহুরুল। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে।
স্থানীয় বাসিন্দা আজাদ আলী বলেন, জহুরুল ইসলাম বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করছিল। মেঘবৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। বজ্রপাতে বাবার সামনে ছেলের এমন মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা নেই। তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. আব্দুল ওহাবও একই কথা বলেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাণী ইসরাইল জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
