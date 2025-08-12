Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

গাংনীতে বজ্রপাতে বাবার সামনে ছেলের মৃত্যু

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি 
বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা
বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা তেঁতুলবাড়িয়া-ধলার মাঠে পাট কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে তার মৃত্যু হয়।

মৃত জহুরুল ইসলাম উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের শহড়াতলা গ্রামের হাসমত আলীর ছেলে। সে স্থানীয় করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিল।

স্থানীয়রা জানান, তেঁতুলবাড়িয়া-ধলার মাঠে বাবার সঙ্গে নিজেদের জমিতে পাট কাটছিল জহুরুল। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সে।

স্থানীয় বাসিন্দা আজাদ আলী বলেন, জহুরুল ইসলাম বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করছিল। মেঘবৃষ্টি হচ্ছিল। হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। বজ্রপাতে বাবার সামনে ছেলের এমন মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো ভাষা নেই। তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. আব্দুল ওহাবও একই কথা বলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাণী ইসরাইল জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীখুলনা বিভাগজেলার খবরবজ্রপাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

আখাউড়ায় রাতে বিএনপির বিলবোর্ড ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলছে দুর্বৃত্তরা

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৪

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা

শরীয়তপুরে ৫ বেকারিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা