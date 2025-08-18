Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চরে কিশোরের লাশ পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চরে কিশোরের লাশ পাওয়া যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হৃদয় হোসেন (১৫) নামে এক ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগষ্ট) সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে।

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত হৃদয় হোসেন কুমারখালীর এলোঙ্গি এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার বিকেলে ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় হৃদয়। রাতে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আজ সকালে স্থানীয়রা পদ্মার চরে একটি গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে হৃদয়ের পরিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করে।

নিহতের বাবা ইউনুস আলীর দাবি, ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশে হত্যা করা হয় তাঁর ছেলেকে।

এ ব্যাপারে পুলিশ কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া ভ্যান উদ্ধার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

কুষ্টিয়াখুলনা বিভাগকিশোরলাশকুমারখালী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ফের অবস্থান ধর্মঘট

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ফের অবস্থান ধর্মঘট

নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালের নিচে মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

নির্মাণাধীন ভবনের দেয়ালের নিচে মাদ্রাসাছাত্রীর লাশ

তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন আট জেলে

তিন দিন ধরে বঙ্গোপসাগরে ভাসছিলেন আট জেলে