পদ্মার চরে কিশোর ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে হৃদয় হোসেন (১৫) নামে এক ভ্যানচালকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১৮ আগষ্ট) সকালে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের হাসিমপুর বাঁধ এলাকার পদ্মার চর থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে।
কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত হৃদয় হোসেন কুমারখালীর এলোঙ্গি এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার বিকেলে ব্যাটারিচালিত ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় হৃদয়। রাতে বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আজ সকালে স্থানীয়রা পদ্মার চরে একটি গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। পরে হৃদয়ের পরিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ শনাক্ত করে।
নিহতের বাবা ইউনুস আলীর দাবি, ভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশে হত্যা করা হয় তাঁর ছেলেকে।
এ ব্যাপারে পুলিশ কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া ভ্যান উদ্ধার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।
