ইবিতে পরীক্ষার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিভাগে তালা

ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের নিচতলায় তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। একই সঙ্গে বিভাগের অফিস কক্ষে তালা মেরে দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে ‘দাবি মোদের একটাই, ফোর টু-এর পরীক্ষা চাই’, ‘ডেট নিয়ে প্রহসন, চলবে না চলবে না’, ‘মুক্তি মুক্তি মুক্তি, ফর টু-এর মুক্তি চাই’, ‘মিষ্টি কথায় মিটবে না, ১৯-২০ সেশনের যন্ত্রণা’, ‘সবাই যখন স্বর্গে, আমরা কেন মর্গে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত ৭ জুলাই চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ফল প্রকাশ হয়নি। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা ২৮ জুন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিতে পারেনি বিভাগটি। আইন অনুষদের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনার্স সম্পন্ন করলেও আল ফিকহ বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রথম সেমিস্টারের ফল এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ না পাওয়ায় সেশনজটে পড়েছেন।
আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা এবং প্রথম সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ করা না হবে, ততক্ষণ তাঁদের কর্মসূচি চলবে।
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন জানান, ফল প্রকাশের জন্য কাজ চলছে। পাশাপাশি বাকি দাবিগুলোর বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা দ্রুত পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন।
রোববার (১০ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন ভবনের নিচতলায় তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। একই সঙ্গে বিভাগের অফিস কক্ষে তালা মেরে দেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।
অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে ‘দাবি মোদের একটাই, ফোর টু-এর পরীক্ষা চাই’, ‘ডেট নিয়ে প্রহসন, চলবে না চলবে না’, ‘মুক্তি মুক্তি মুক্তি, ফর টু-এর মুক্তি চাই’, ‘মিষ্টি কথায় মিটবে না, ১৯-২০ সেশনের যন্ত্রণা’, ‘সবাই যখন স্বর্গে, আমরা কেন মর্গে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, গত ৭ জুলাই চতুর্থ বর্ষের প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হওয়ার এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ফল প্রকাশ হয়নি। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীক্ষা ২৮ জুন হওয়ার কথা থাকলেও তা নিতে পারেনি বিভাগটি। আইন অনুষদের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনার্স সম্পন্ন করলেও আল ফিকহ বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রথম সেমিস্টারের ফল এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ না পাওয়ায় সেশনজটে পড়েছেন।
আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা এবং প্রথম সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশ করা না হবে, ততক্ষণ তাঁদের কর্মসূচি চলবে।
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আলতাফ হোসেন জানান, ফল প্রকাশের জন্য কাজ চলছে। পাশাপাশি বাকি দাবিগুলোর বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে জরুরি সভা ডাকা হয়েছে।
গাজীপুরের শ্রীপুরে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী এক শিশুকে (১১) কোল্ডড্রিঙ্কসের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শনিবার (৯ আগস্ট) রাতে ভুক্তভোগী শিশুর বাবা এ ঘটনায় চারজনকে অভিযুক্ত করে শ্রীপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।২৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের মাধবপুরে ভারতীয় পণ্যসহ প্রবাল বণিক (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ রোববার (১০ আগস্ট) সকালে সরাইল ব্যাটালিয়নের (২৫ বিজিবি) ধর্মঘর বিওপির একটি টহল দল উপজেলার ধর্মঘর ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী দেবনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।৩১ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে জুলাই যোদ্ধাদের তালিকায় অনিয়ম ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার ব্যানারে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন কিশোর ও তরুণেরা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রী ও পথচারীরা ভোগান্তিতে পড়ে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার মাওনা চৌরাস্তায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাস৩৬ মিনিট আগে
গোয়াইনঘাটে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ মাসুম বিল্লাহ নামের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সদর ইউনিয়নের আহারকান্দি আমবাড়ি এলাকার ইছামতী নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৪০ মিনিট আগে