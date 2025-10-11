দু-একজন উপদেষ্টা ও প্রশাসন একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার যড়যন্ত্র করছে: পরওয়ার

খুলনা প্রতিনিধি
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা বাড়ছে।
আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে খুলনা জেলার পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দু-একজন উপদেষ্টা এবং প্রশাসন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা কেমন যেন একটা চাপের মধ্যে আছে। তবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের গোপন পথ ছেড়ে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘২৪-এর গণ-আন্দোলনের ছাত্র-জনতার যুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আর আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সেই দ্বিতীয় যুদ্ধে ছাত্র-জনতাকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষের শক্তিকে পাঠাতে হবে।’
সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতায় গেলে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এমন ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সবার শিক্ষা নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় কাজ হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন।
সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোরআনের আইনকে সংসদে পাঠাতে হবে এবং কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে হবে। এ জন্য তিনি দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
পাইকগাছা উপজেলা আমির মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা বাড়ছে।
আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৯টার দিকে খুলনা জেলার পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ছাত্র-যুব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, দু-একজন উপদেষ্টা এবং প্রশাসন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে একটি দলকে ক্ষমতায় নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা কেমন যেন একটা চাপের মধ্যে আছে। তবে চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের গোপন পথ ছেড়ে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার স্বার্থে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরিতে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।
জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘২৪-এর গণ-আন্দোলনের ছাত্র-জনতার যুদ্ধ ছিল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে। আর আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ হলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সেই দ্বিতীয় যুদ্ধে ছাত্র-জনতাকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষের শক্তিকে পাঠাতে হবে।’
সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, জামায়াতে ইসলাম ক্ষমতায় গেলে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এমন ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সবার শিক্ষা নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় কাজ হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন।
সেক্রেটারি জেনারেল আরও বলেন, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কোরআনের আইনকে সংসদে পাঠাতে হবে এবং কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে হবে। এ জন্য তিনি দাঁড়িপাল্লায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
পাইকগাছা উপজেলা আমির মাওলানা সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নূরুল ইসলাম সাদ্দাম।
মানববন্ধনে খিলক্ষেত টানপাড়া কল্যাণ সোসাইটির আহ্বায়ক জাহিদ ইকবাল বলেন, ‘দুই মাসে আগে একটি লরির আঘাতে এই ব্রিজের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সে সময়ই আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনো টনক নড়ছে না। এখন বৃষ্টির কথা বলে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে। অবশেষে কোনো উপায় না দেখে আজ রাজপথে২৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে গাড়িতে মালপত্র লোড-আনলোডের সিরিয়াল আগে পাওয়া নিয়ে কলহের জেরে এক ট্রাকচালকের ছুরিকাঘাতে আরেক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে নগরের সদরঘাট থানার সদরঘাট জেটি গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বরগুনায় ১ হাজার ১৫০টি ইয়াবাসহ জুয়েল মৃধা (৪৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার (১১ অক্টোবর) ডিবি পুলিশের একটি দল ভোর ৪টার দিকে অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি বরগুনা সদর উপজেলার লতাবাড়িয়া গ্রামের সুলতান মৃধার ছেলে।১ ঘণ্টা আগে
মাগুরার মহম্মদপুরে খালে গোসল করতে গিয়ে একই পরিবারের তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুরা হলো বালিদিয়া ইউনিয়নের চাপাতলা গ্রামের মো. সাজ্জাদ হোসেনের মেয়ে সিনথিয়া (৮), মো. আনারুলের মেয়ে তারিন (৯) এবং মো. তরিকুলের মেয়ে তানহা...১ ঘণ্টা আগে