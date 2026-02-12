Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়া বিজয়ী

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৪৭
আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খাগড়াছড়ি আসনে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এই আসনের ২০৩টি কেন্দ্রের সব ভোট গণনা শেষ হয়।

প্রাপ্ত ফলাফলে বিএনপির প্রার্থী আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৪৮ হাজার ২১২ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ধর্ম জ্যোতি চাকমা ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ৫৮ হাজার ১৩৬ ভোট। এ ছাড়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আইনজীবী মো. এয়াকুব আলী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৫৪ হাজার ১১৬ ভোট।

