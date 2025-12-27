Ajker Patrika

পানছড়ি সীমান্তে ১১টি ভারতীয় গরুসহ আটক ১

পানছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
পানছড়ি উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় গরুসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানছড়ি উপজেলার সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় গরুসহ আটক যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ১১টি ভারতীয় গরুসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। আজ শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) ভোরে ৩ বিজিবি লোগাং জোন অভিযান চালিয়ে গরুগুলোসহ চোরাকারবারিকে আটক করে।

আটক ব্যক্তির নাম রন্তু চাকমা (৩৮)। তিনি পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী শিবচরণ কার্বারিপাড়ার লিফ চরণ চাকমার ছেলে।

বিজিবি সূত্র জানায়, আজ ভোরে ৩ বিজিবির লোগাং বিওপির টহল কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল হাসানের নেতৃত্বে একটি টহল দল পানছড়ির হাতিমারা (সেগুনবাগান) এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় গরু ও একটি অবৈধ ওয়াকিটকিসহ এক চোরাকারবারিকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরে দুপুরে আটক চোরাকারবারি ও গরুগুলো পানছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়।

পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ভারতীয় গরুগুলোসহ চোরাকারবারিকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িভারতীয়গরুখাগড়াছড়ি বান্দরবান রাঙামাটি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মারা গেছেন ঢাকা ক্যাপিটালসের কোচ, শোকাচ্ছন্ন বিপিএল

কোন স্বার্থে মুসলিমপ্রধান সোমালিল্যান্ডকে সবার আগে স্বীকৃতি দিল ইসরায়েল

তারেক রহমানের পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়ার কর্মসূচি বাতিল

ফরিদপুরে জেমসের কনসার্ট পণ্ড, কী ঘটেছিল সেখানে

আজকের রাশিফল: ভুঁড়িটা বাড়ছে—শরীরের দিকে নজর দিন, প্রাক্তনের মেসেজে রিপ্লাই দিলে বিপদ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

কোনো গোষ্ঠী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করলে সরকার কঠোর হস্তে দমন করবে: ফরিদা আখতার

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

মাগুরা-২: রাজনীতি থেকে অবসরের ঘোষণা সাবেক এমপি কাজী সালিমুল হকের

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

যুবকের হাত-পা কেটে দেওয়ার অভিযোগ জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের বিরুদ্ধে

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ছোট ভাই কোকো ও শ্বশুরের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই

ট্রাক-অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ: স্ট্রোক করা মিজানকে নিয়ে ঢাকা যাচ্ছিলেন স্ত্রী ও শ্যালক, মারা গেলেন সবাই