খাগড়াছড়িতে ভোট দিলেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম

নিজ জেলা খাগড়াছড়িতে ভোট দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে ৮ নম্বর পৌর ওয়ার্ডে শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন তিনি।
ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সকলকে ভূমিকা রাখতে নতুন প্রজন্মকে সোচ্চার থাকতে হবে। পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন, যাঁরা ইনসাফের পক্ষে সত্য কথা বলেন, যাঁরা সংস্কারের পক্ষে, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও রাহাজানির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন। সত্য নেতৃত্ব বাছাইয়ের আহ্বান জানান তিনি।
২৯৮ নম্বর খাগড়াছড়ি আসনে ৯ উপজেলায় ২০৩টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খাগড়াছড়ি আসনে ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলায় মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১৪৪ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৮০ হাজার ২০৬ এবং নারী ভোটার ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৪ জন ভোটার। এবার নতুন ভোটার ২৭ হাজারের বেশি।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে ঘিরে পুরান ঢাকায় সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ছিল নারীদের সরব উপস্থিতি। শীতের হালকা কুয়াশা ভেদ করে কেউ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে, কেউ স্বামীর সঙ্গে, আবার কেউ প্রতিবেশীদের সঙ্গে দল বেঁধে কেন্দ্রে হাজির হন। ভোট দেওয়া শেষে তাঁদের মুখে ছিল স্বস্তির হাসি; চোখেমুখে...১০ মিনিট আগে
প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। একই সঙ্গে গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।১১ মিনিট আগে
ভাই ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন তার বোন মাসুমা হাদি। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঝালকাঠির সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যান তিনি। মাসুমার হাতের প্ল্যাকার্ড চলমান উৎসবমুখর ভোটকেন্দ্রের পরিবেশকে মুহুর্তেই থম থমে করে তোলে...১৩ মিনিট আগে
নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। বিভিন্ন স্থানে কর্মী হেনস্তা, হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, ‘এসব ঘটনায় প্রশাসনের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা১৪ মিনিট আগে