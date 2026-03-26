খাগড়াছড়িতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক শিক্ষকের, আহত ৫ শিক্ষক

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে থ্রি-হুইলার মাহিন্দ্রা ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিক্ষক নিহত এবং একই বিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষক আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) বিকেলে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার হৃদয়মেম্বারপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চন্দ্রমনি ত্রিপুরা (৫৫) মাটিরাঙ্গা উপজেলার তপ্ত মাস্টারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
মাটিরাঙ্গা থানা ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছয় শিক্ষক স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান শেষে মাহিন্দ্রায় করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হৃদয়মেম্বারপাড়া এলাকায় চাঁদপুরগামী শান্তি পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে তাঁদের মাহিন্দ্রার মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই ছয়জন গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজ চালিয়ে আহত ব্যক্তিদের খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত চন্দ্রমনি ত্রিপুরার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
মাটিরাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাহেদ উদ্দিন বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় চট্টগ্রামে নেওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়। আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুটি গাড়ি আটক করেছি এবং কেউ মামলা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
গাইবান্ধার ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর তীরে অষ্টমী স্নানে হাজারও ভক্তের ঢল নেমেছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) গাইবান্ধার ফুলছড়ি, কামারজানি ও সুন্দরগঞ্জের তিস্তা নদীতে দিনভর এই স্নানোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্নানের সময় ফুল, বেলপাতা, ধান, দূর্বা, হরিতকি, ডাব, আমপাতা ইত্যাদি পিতৃকুলের উদ্দেশে নদের জলে অর্পণ করেন।২১ মিনিট আগে
কুমিল্লায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় প্রাইভেট কারের চারজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন।২৭ মিনিট আগে
যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজধানীর ভাষানটেক সরকারি কলেজে গণহত্যা এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সূর্যোদয়ের সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ১০টায় কলেজের শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
আবির ও তাঁর তিন বন্ধু আরিফুল ইসলাম, তানজিন ও মারুফুল হাসান রিপন বৃহস্পতিবার সকালে কক্সবাজারে বেড়াতে আসেন। বেলা ২টার দিকে তাঁরা সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্ট গোসলে নামেন। একপর্যায়ে আবির সাগরের ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যান। প্রায় ৩ ঘণ্টা পর বিকেল ৫টার দিকে একই সৈকতে আবিরের নিথর দেহ একই সৈকতে ভেসে ওঠে।১ ঘণ্টা আগে