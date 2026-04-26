ইবির দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, প্রতিবাদ করায় ছাত্রকে মারধর, থানায় মামলা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি ও এক ছাত্রকে মারধরের অভিযোগে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এই ঘটনা ঘটে। পরে গতকাল বিকেলে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন।
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হাসিবুর রহমান (২০), সোহেল আহম্মদ (২১), খন্দকার সাব্বির (২০) ও মাশরাফি আলম প্রাপ্পোসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১৫-২০ জন রয়েছেন।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে দুই ছাত্রী তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে অবস্থান করছিলেন। এ সময় স্থানীয় ১৫-২০ জন যুবক তাঁদের লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য ও কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি করে। এর প্রতিবাদ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এবং দলবদ্ধভাবে দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা চালান।
প্রতিবাদ করতে গেলে শিক্ষার্থী শাকিল জিমকে মারধর করা হয়। একপর্যায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের ঘিরে ধরে ভিডিও ধারণ করেন এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ উপস্থিত থাকার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বেপরোয়া আচরণ অব্যাহত রাখেন।
এজাহারে আরও বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অনুমতি ছাড়া ধারণ করা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ক্যাপশন দিয়ে ছড়িয়ে দেন, যা ভুক্তভোগীদের মানহানি ও অপপ্রচারের শামিল। এতে কয়েকটি ফেসবুক পেজ ও ব্যক্তিগত আইডির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
ভুক্তভোগী ইশমাম হোসেন তন্দ্রা বলেন, ‘সেদিন আমি আমার স্বামীসহ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঝিনাইদহে গিয়েছিলাম। শহীদ মিনারে ক্যাম্পাস বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় এই ঘটনা ঘটে।’
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনার দিন পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা মামলা করেছেন। এজাহার পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
