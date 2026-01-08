Ajker Patrika

ঝিনাইদহে ইছামতী নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
ঝিনাইদহের মহেশপুরে ভারতের সীমান্তবর্তী ইছামতী নদীর বাংলাদেশ অংশ থেকে জুয়েল রানা (২২) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিজিবি এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। জুয়েল রানা ওই গ্রামের আনারুল হকের ছেলে। জুয়েল মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে বিজিবি জানায়।

ঝিনাইদহ বিজিবি-৫৮ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে. কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, বুধবার বেলা ১১টার দিকে বাড়ি থেকে শূন্য লাইন হতে ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে খোশালপুর মাঠে জমি থেকে ঘাস কাটতে যান জুয়েল রানা। এরপর তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি।

পরে বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিজিবিকে জানান, জুয়েল রানাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর বিজিবি সীমান্ত এলাকায় অনুসন্ধান শুরু করে। কিছুক্ষণ পর ভারতের সীমান্তবর্তী ইছামতী নদীর বাংলাদেশ অংশে কচুরিপানার মধ্যে জুয়েল রানার মৃতদেহ পাওয়া যায়। পাশের খেতে তাঁর ব্যবহৃত প্যান্ট ও শার্ট পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) বিল্লাল হোসেন বলেন, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মৃত জুয়েল রানার শরীরের কয়েকটি স্থানে চামড়া ছুলে যাওয়ার মত ক্ষত রয়েছে। তাঁর মৃত্যু এবং এই ক্ষত আসলে কী কারণে, তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।

বিষয়:

বাংলাদেশঝিনাইদহউদ্ধারখুলনা বিভাগমরদেহজেলার খবর
