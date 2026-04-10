দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনগণ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন: অ্যাটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেছেন, দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে কারণে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সরকারকে সহযোগিতা করা দরকার, যাতে সরকার জনগণ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সুধী সমাজ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি।
অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সরকারের কোনো কর্মকাণ্ড যদি জনগণের বিপক্ষে যায়, তার সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আব্দুল মুজিত, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এনামুল হাসান, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান (মনা), জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবুবক্কর বিশ্বাস, জেলা বিএনপির ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাবেক ভিপি আব্দুস সবুর খান, কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী প্রমুখ।
মতবিনিময় সভায় দলীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তবে ব্যানার, দলীয় স্লোগান ও অভ্যর্থনা জানানোর বিষয়ে নিষেধ ছিল আগেই। আর সেটা দলীয় নেতা-কর্মীরা মেনে চলায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
