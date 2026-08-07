Ajker Patrika
En
ঝিনাইদহ

বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারকের: আইনমন্ত্রী

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৩৮
বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন বিচারকের: আইনমন্ত্রী
আজ বেলা ১১টায় শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কথা বলেন আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংসদ, বিচার ও আইনবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘বিচার বিভাগে এখনো অনেক সমস্যা আছে। আপনাদের কাছে সংকট একরকম, আমার কাছে আরেক রকম। অনেকেই বলবেন দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, টাউট-বাটপারে ভরে গেছে, অনেকেই বলবেন স্ট্রাকচার নাই, আর আমার কাছে বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় সংকট মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বিচারকের।’

আজ শুক্রবার (৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রয়াত শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ারের মৃত্যুতে নাগরিক শোক ও স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি যদি বিচারকের পেশা বেছে নিই, তবে আমাকে ধরে নিতে হবে আর ১০টা চাকরির মতো এই চাকরি করতে আসিনি। এখানে আমি এসেছি ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য। বিধাতা প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য। সেই ধারণা যেদিন বিচারকেরা পোষণ করবেন, সেই দিন নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।’

পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘উনি বলেছেন, উনি ডিসেম্বরে দেশে আসবেন, আমিও বিশ্বাস করতে চাই, উনি দেশে আসুন এবং কারাগারে যাবেন। আইনের পথ ধরে হাঁটুক, আইনের পথ ধরে হাঁটলে আমরা জানি অনেক ক্ষমতা মানুষের কিন্তু আইনের ক্ষমতা তার থেকেও দীর্ঘ। আইন তার দীর্ঘ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।’

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কুদ্দুসের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মিয়া মোহম্মদ আশিস বিন হাছান, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

বিষয়:

ঝিনাইদহশৈলকুপামুক্তিযোদ্ধাখুলনা বিভাগজেলার খবরআইনমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত