Ajker Patrika

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহ সদরের হুদা-ধনঞ্জয়পুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত থেমে থেমে এ সংঘর্ষ চলে।

আহতদের মধ্যে আনারুল ইসলাম (৪৫) ও মনিরুল ইসলাম (৩৭) নামের দুজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ টহল দিচ্ছে। তবে এ ঘটনায় এখনো থানায় কোনো মামলা হয়নি এবং কোনো আটকের ঘটনা ঘটেনি।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ফুরসুন্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জাহিদ বিশ্বাস এবং ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি শাহাবুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি স্থানীয় কিছু লোক বিএনপিতে যোগ দেন।

এ নিয়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে কয়েক দিন আগে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ঢাল, সুরকি নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ১০ জন আহত হন এবং ভাঙচুর করা হয় আল আমিন, আদরী বেগমসহ উভয় পক্ষের তিনটি বাড়ি।

ভুক্তভোগী আল আমিনের বাড়িতে গিয়ে কাউকেই পাওয়া যায়নি। তাঁর পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক আদরী বেগম বলেন, ‘সকালে হঠাৎ করেই অনেক মানুষ এসে হামলা ও মারামারি শুরু করে। একপর্যায়ে পাশের বাড়ির ছাদে উঠে নারী ও পুরুষেরা ইট নিক্ষেপ করতে থাকে আমার বাড়িতে। এতে বাড়ির চালার টিন ভেঙে যায়। পাশের একটি ভাঙা ঘরও আবার ভেঙেছে তারা। কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। নারীদের গলায়ও রামদা ধরে ছিল। খুবই ভয়ে মধ্যে ছিলাম ওই সময়টুকু।’

জানতে চাইলে ফুরসুন্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জাহিদ বিশ্বাস বলেন, ‘এখানে ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে এসব ঘটনা ঘটছে। এক মাস ধরে বিপরীত পক্ষ এসব করে বেড়াচ্ছে। এখানে আমাদের তো কোনো দোষ নেই। শাহাবুররা দলে লোকজন নিয়ে এসব করে বেড়াচ্ছে।’

ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি শাহাবুর রহমান বলেন, ‘কয়েক মাস ধরেই এমন হামলার চেষ্টা চলছে। ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীপুর গ্রামের কিছু মানুষ অন্য দল থেকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যায়। এটা তাদের সহ্য হচ্ছিল না। যে কারণে জাহিদ বিশ্বাস তার লোকজন নিয়ে এদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, কেন আমাদের সঙ্গে আসল। মূলত এসব বিষয় নিয়েই সকালে তারা আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা করে।’

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘দুই পক্ষের মধ্যে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে। কয়েক মাস ধরেই বিরোধ বিদ্যমান ছিল। সকালে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকাটিতে অতিরিক্ত পুলিশ টহল দিচ্ছে।’

বিষয়:

ঝিনাইদহবিএনপিসংঘর্ষভাঙচুরখুলনা বিভাগআহতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে চরমোনাইয়ের মাহফিলে ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে চরমোনাইয়ের মাহফিলে ধর্ম উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালেদ হোসেন বলেছেন, ‘বাংলাদেশে কেউ ইসলাম অবমাননা করলে তাকে দ্রুত আইনের আওতায় নেওয়া হবে। আপনারা কেউ দয়া করে আইন নিজের হাতে নেবেন না। আমি আশ্বস্ত করতে পারি, বাংলাদেশে কেউ কোনোভাবেই ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না।’

আজ বৃহস্পতিবার বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই মাঠে তিন দিনব্যাপী মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. আ ফ ম খালেদ বলেন, ‘আমার বিষয়ে আপনাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি; কিন্তু আমার সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা মেনেই কাজ করতে হয়।’

ইসলামী আন্দোলনের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘আমি কোথাও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই, ফলে মন্ত্রী হওয়ারও কোনো সুযোগ নাই। তারপরেও আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য দেশকে একটি ভালো অবস্থায় নেওয়া।’

এ সময় ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বরিশাল বিভাগবরিশালধর্ম ও জীবনজেলার খবরউপদেষ্টাচরমোনাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জোবায়দা সুলতানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জোবায়দা সুলতানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্লাওয়ার মিলকে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

বিএসটিআই জানিয়েছে, গুণগত মানসনদ (সিএম লাইসেন্স) ছাড়া আটা, ময়দা ও গমের ভুসিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে আসছিল ‘রাজশাহী ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ডাউল মিল’ নামের প্রতিষ্ঠানটি। তারা তাদের পণ্যের মোড়কে অবৈধভাবে বিএসটিআইয়ের মানচিহ্নও ব্যবহার করছিল।

এ জন্য বিএসটিআই আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জোবায়দা সুলতানা।

এতে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন বিএসটিআইয়ের বিভাগীয় কার্যালয়ের সার্টিফিকেশন মার্কস উইংয়ের কর্মকর্তা প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ।

বিষয়:

মোহনপুররাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) দুর্নীতি বন্ধ করতে অবিলম্বে অনিয়মে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ এবং একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫।

আজ বৃহস্পতিবার প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিন মামলার রায় দেওয়ার সময় এ নির্দেশ দেন বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন।

যাঁরা আইন মেনে কাজ করেন না, তাঁদের কোনো দপ্তরের দায়িত্বে রাখা ঠিক না বলে মন্তব্য করেছেন বিচারক।

রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলার কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আইন না মেনে কাজ করেছেন। যাঁরা আইন না মেনে কাজ করেন, তাঁদের দায়িত্বে রাখা ঠিক না।’

রাজউক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পর্যবেক্ষণ জারি করে আদালত বলেন, তারা ধারাবাহিকভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারসহ অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সুবিধা দিয়েছে, যা ‘এলিট ক্যাপচার’ বা অভিজাতদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রমাণ।

আদালত বলেছেন, এই কমিটিতে নগর পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞদের রাখা প্রয়োজন। রাজউকের প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া (সিস্টেম) তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কমাতে ‘ডিজিটাল লটারি সিস্টেম’ চালু এবং ‘হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম’ জোরদার করার কথাও বলেছেন আদালত। এসব কাজ মনিটরিং করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ও গঠন করা উচিত বলে আদালত মন্তব্য করেন।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজউকের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে আজ তিন মামলায় রায় দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫। তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছর কারাদণ্ড এবং তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং একজনকে খালাস দেওয়া হয়। যাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন অংকের জরিমানাও করা হয়।

বিষয়:

দুর্নীতিঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলারাজউকঢাকাআদালতশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

সিলেট প্রতিনিধি
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

মেরামত ও সংরক্ষণকাজের জন্য সিলেট নগরীর বেশ কয়েকটি এলাকায় আগামী শনিবার (২৯ নভেম্বর) ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না। শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এলাকাগুলোয় বিদ্যুৎ থাকবে না।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সোবহানীঘাট ফিডারের আওতাধীন চালিবন্দর, কাস্টঘর, সোবাহনাীঘাট, বিশ্বরোড, জেলগেট, বন্দররোড ও আশপাশের এলাকা এবং রায়নগর ফিডারের আওতাধীন সোনারপাড়া, মজুমদারপাড়া, দর্জিপাড়া, পূর্ব মিরাবাজার, খারপাড়া ও আশপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না।

কাজ শেষ হয়ে গেলে তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ দেওয়া হবে এবং গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে বিউবো।

বিষয়:

সিলেট জেলাবিদ্যুৎসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আজকের রাশিফল: ছোটখাটো বিষয়েই হৃদয় ভেঙে চুরমার হবে, স্বভাবসিদ্ধ সততা বিপদে ফেলবে

গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল, প্রেসিডেন্ট বন্দী

নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

সম্পর্কিত

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

ঝিনাইদহে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ—বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১০

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলাদেশে কেউ ধর্মের অবমাননা করতে পারবে না: ধর্ম উপদেষ্টা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স ছাড়াই মানচিহ্ন ব্যবহার, জরিমানা

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের

অনিয়মে জড়িত রাজউক কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ আদালতের