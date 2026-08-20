Ajker Patrika
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চাঁপাইনবাবগঞ্জ

৯ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাস-ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৬, ১৭: ৪২
৯ ঘণ্টা পর চাঁপাইনবাবগঞ্জে বাস-ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক
বেলা ৩ টা থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে দুই শ্রমিক সমিতির বিরোধে বন্ধ হয়ে যাওয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের সব রুটের বাস ও ট্রাক চলাচল প্রায় ৯ ঘণ্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া কর্মবিরতি বেলা ৩টার দিকে প্রত্যাহার করা হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে জেলার দুই শ্রমিক সমিতির মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের জেরে আজ সকাল থেকে পরিবহনশ্রমিকেরা বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ করে দেন।

কর্মবিরতির কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বিভিন্ন রুটে বাস ও ট্রাক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ভোগান্তি দেখা দেয়। জেলার বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড ও সড়কে যানবাহন আটকা পড়ে। গন্তব্যে যেতে না পেরে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

পরে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আলোচনা ও সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া হলে বেলা ৩টার দিকে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করা হয়। এরপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সব রুটে বাস ও ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জেলার সব রুটে বাস ও ট্রাক চলাচল বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

প্রায় ৯ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হওয়ায় যাত্রী ও পরিবহনসংশ্লিষ্টদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জরাজশাহী বিভাগচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরকর্মীচাঁদাবাজিশ্রমিক
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