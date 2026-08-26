ঝিনাইদহে বাসচাপায় সেনাসদস্য ও তার স্ত্রী নিহত, বাস আটক

ঝিনাইদহে বাসচাপায় জান্নাতুল ফেরদৌস তুলি (২৭) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত তার স্বামী সেনাসদস্য সোহেল কাজীও পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার (২৬ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস সড়কের ভুটিয়ারগাতী এলাকার গ্যাস ডিপোর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সোহেল কাজীর বাড়ি নড়াইল জেলার লোহাগাড়া থানার লক্ষীপাশা গ্রামে। তিনি চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির (বিএমএ) প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে মোটরসাইকেলে করে সোহেল কাজী তার স্ত্রীকে নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের বাইপাস সড়কের ভুটিয়ারগাতী এলাকায় পৌঁছান। এ সময় পার্শ্ববর্তী সড়ক থেকে আসা একটি রিকশার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে তারা সড়কে পড়ে যান। একই সময় কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী গড়াই পরিবহনের একটি বাস তাদের চাপা দেয়। এতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তুলি মারা যান। গুরুতর আহত হন তার স্বামী সোহেল।
ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের লিডার লিয়াকত বিশ্বাস জানান, নড়াইল থেকে মোটরসাইকেলে করে স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস তুলিকে নিয়ে শৈলকুপার বড়দাহ এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন সোহেল কাজী। ভুটিয়ারগাতী এলাকার গ্যাস ডিপোর কাছে পৌঁছালে খুলনাগামী গড়াই পরিবহনের বাসটি মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তুলি নিহত হন। আহত সোহেলকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে যশোর সিএমএইচে নেওয়া হয়।
নিহত তুলির মা নুরজাহান বেগম বলেন, ‘আমার জামাই ও মেয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আমার মেয়ের মৃত্যু হয়। আহত জামাইকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল থেকে যশোর সিএমএইচে নেওয়ার পর সেও মারা যায়।’ তিনি জানান, সোহেল সেনাবাহিনীতে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন এবং ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুজ্জামান জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় সেনাসদস্যের স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস তুলি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে আহত সেনাসদস্য সোহেল কাজী যশোর সিএমএইচে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। দুর্ঘটনায় জড়িত বাসটি আটক করা হয়েছে।
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