হরিণাকুণ্ডুতে মাদক-দেশীয় অস্ত্রসহ নারী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার তাছলিমা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুলসংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৬। বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী।

র‍্যাব-৬-এর কোম্পানি কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারি হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে। এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও আটটি রাম দাসহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৬।

র‍্যাবের এ কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী পলাতক রয়েছেন। তিনি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের কারবার পরিচালনা করে আসছিল। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

পরিদর্শক অসিত কুমার রায় বলেন, গ্রেপ্তার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

