Ajker Patrika
ঝালকাঠি

ফাঁকা বাড়িতে ঝুলছিল চা-দোকানির লাশ

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ফাঁকা বাড়িতে ঝুলছিল চা-দোকানির লাশ
মিলন হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে মিলন হাওলাদার (৩৫) নামের এক চা-দোকানির ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার (১১ মার্চ) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার দপদপিয়া ইউনিয়নের জুরকাঠি এলাকায় নিজ বসতঘরে তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া যায়। প্রতিবেশীরা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পরিবারের কাছে জানালে নলছিটি থানা-পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।

মিলন জুরকাঠি গ্রামের দেলোয়ার হোসেন হাওলাদারের ছেলে। তিনি স্থানীয় শিমুলতলা বাজারে চায়ের দোকান চালাতেন। পরিবারের সদস্যদের তথ্য অনুযায়ী, মিলন হাওলাদার বিভিন্ন এনজিও থেকে প্রায় কয়েক লাখ টাকার ঋণ নিয়েছিলেন।

পরিবার ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, মৃত্যুর আগে মিলন হাওলাদার একটি চিরকুট লিখে গেছেন। এতে তিনি পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং বিশেষ করে তাঁর দুই সন্তান ও স্ত্রীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার অনুরোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, তাঁর সন্তান ও স্ত্রী যেন কোনো ধরনের বঞ্চনা বা অন্যায়ের শিকার না হয় এবং পরিবারের সদস্যরা তাঁদের যত্ন নেবেন। এ ছাড়া নিকটবর্তী ভাইদেরও তিনি অনুরোধ করেছেন তাঁর পরিবারের পাশে থাকার জন্য।

নিহতের চাচাতো ভাই আবু তাহের হাওলাদার বলেন, ‘মিলন বাড়িতে একা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী দুই সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ছিলেন। তাঁর ৪-৫ লাখ টাকার ঋণ ছিল। আমরা চেষ্টা করব তাঁর পরিবারের যত্ন নেওয়ার।’

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ঝালকাঠিপুলিশনিহতবরিশাল বিভাগনলছিটিজেলার খবর
