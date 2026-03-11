Ajker Patrika
বগুড়া

ধর্ষণ মামলায় হিরো আলমের জামিন

বগুড়া প্রতিনিধি
ধর্ষণ মামলায় হিরো আলমের জামিন
জামিন পেলেন হিরো আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক ও গর্ভপাতের অভিযোগে করা মামলায় ২১ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম।

বুধবার (১১ মার্চ) বিকেল ৫টার দিকে বগুড়া জেলা কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। এ সময় কারাফটকে তাঁর সন্তানেরা ফুল দিয়ে তাঁকে বরণ করেন।

কারাগার থেকে বের হয়ে হিরো আলম দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, আমাকে হয়রানির জন্যই এই মামলা সাজানো হয়েছে।

গত বুধবারই আমার জামিন হয়েছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে অন্য মামলায় আমাকে আরও এক সপ্তাহ আটকে রাখা হয়। সামনের বগুড়া সদর আসনে উপনির্বাচনে তাঁর অংশগ্রহণের ঘোষণার কারণেই এই ‘ষড়যন্ত্র’ করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, নায়িকা বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ও গর্ভপাতের অভিযোগ ওঠে হিরো আলমের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগে গত বছরের ২১ এপ্রিল মামলাটি করা হয়েছিল। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

পরে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বগুড়া শহরের শাজাহানপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সারা দেশে টানা ৫ দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

মৌলভীবাজারে বড় ভাইয়ের হাতে যুবক খুন

ফুলপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১৪০ বস্তা চাল জব্দ

‘লক্কড়ঝক্কড়’ বাস চললেই ধরবে ম্যাজিস্ট্রেট: ডিএমপি কমিশনার

ঝিনাইদহে নিরব হত্যা মামলার আসামিরা ৩ দিনের রিমান্ডে

