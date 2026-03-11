Ajker Patrika
কুমিল্লা

সৌদি আরবের উপহারের ৫০০ কার্টন পাবে কুমিল্লা জেলা

কুমিল্লা প্রতিনিধি
সৌদি আরবের উপহারের ৫০০ কার্টন পাবে কুমিল্লা জেলা
কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জারি করা উপজেলাগুলোর জন্য খেজুরের উপবরাদ্দপত্র। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের উপহার হিসেবে পাওয়া খেজুর বিতরণ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা আলোচনা-সমালোচনা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুমিল্লা জেলার জন্য চূড়ান্তভাবে ৫০০ কার্টন খেজুর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো জেলার বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণের কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবেদ আলী বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১ মার্চ তারিখের ৭৩ (ক) নম্বর স্মারকের মাধ্যমে প্রথমে কুমিল্লা জেলার অনুকূলে ৫২০ কার্টন খেজুর বরাদ্দের তথ্য দেওয়া হয়। তবে ৮ মার্চ একই স্মারকের সংশোধিত বরাদ্দপত্রে এই সংখ্যা কমিয়ে ৫০০ কার্টন নির্ধারণ করা হয়। অনেকেই আগের স্মারকে উল্লেখিত ৫২০ কার্টনের তথ্য অনুসরণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা মন্তব্য করছেন, যা সংশোধিত বরাদ্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কারণে বিভ্রান্তি দূর করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা সূত্র বলেছে, সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী ৮ মার্চ জেলার ১৭টি উপজেলার মধ্যে মোট ৫০০ কার্টন খেজুর উপবরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে এসব খেজুর সংশ্লিষ্ট উপজেলার বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবেদ আলী বলেন, সৌদি আরবের ‘কিং সালমান হিউম্যানিটারিয়ান এইড অ্যান্ড রিলিফ সেন্টার’ থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো খেজুর সরকারি বিধি অনুসরণ করে স্বচ্ছভাবে বিতরণ করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে জারি করা উপবরাদ্দপত্র অনুযায়ী, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় ৩৯ কার্টন, মেঘনায় ২০, হোমনায় ২৪, তিতাসে ২৩, মুরাদনগরে ৫৫, দেবিদ্বারে ৩৯, বুড়িচংয়ে ২১, ব্রাহ্মণপাড়ায় ২০, আদর্শ সদরে ২১, কুমিল্লা সদর দক্ষিণে ১৮, চান্দিনায় ৩৪, বরুড়ায় ৩৯, লাকসামে ২১, মনোহরগঞ্জে ২৮, নাঙ্গলকোটে ৪১, লালমাইয়ে ২৩ এবং চৌদ্দগ্রামে ৩৪ কার্টন খেজুর বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা কুমিল্লা জেলা ত্রাণ গুদাম থেকে খেজুর সংগ্রহ করছেন এবং তা সংশ্লিষ্ট উপজেলার এতিমখানা ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিতরণ নিশ্চিত করছেন। এ ছাড়া বিতরণ কার্যক্রম শেষে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনকে বিস্তারিত প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমা দিতে বলা হয়েছে। ভবিষ্যৎ নিরীক্ষার স্বার্থে বিতরণ সংক্রান্ত হিসাব, তালিকা ও মাস্টাররোল সংরক্ষণ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়নে বরাদ্দপত্র আপলোড করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

বাংলাদেশকুমিল্লাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরখেজুরসৌদি আরব
