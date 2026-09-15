Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

পারিবারিক কলহের পর যুবকের মৃত্যু

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
পারিবারিক কলহের পর যুবকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঝালকাঠির রাজাপুরে পারিবারিক কলহের পর কামাল হাওলাদার (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার গালুয়া ইউনিয়নের পুটিয়াখালী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্বজন ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে স্ত্রীর সঙ্গে কামালের ঝগড়া হয়। পরে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা বিষয়টি মীমাংসা করে দেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কামালের স্ত্রী সুমি বেগম ও তাঁর মেয়ের কান্নাকাটি শুনে আশপাশের লোকজন বাড়িতে ছুটে যান। এ সময় সুমি বেগম কামালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এবং তাঁকে নিচে নামান। পরে অচেতন অবস্থায় কামালকে দ্রুত রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

দুপুর আনুমানিক পৌনে দুইটার দিকে কামালকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কামালের শ্যালক জুয়েল হাওলাদার বলেন, তাঁর বোন সুমি বেগম কামালকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে নিচে নামান।

রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিমৃত্যুনিহতবরিশাল বিভাগজেলার খবর
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