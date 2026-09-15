Ajker Patrika
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কামরাঙ্গীরচরে ভবন থেকে সিলিন্ডার পড়ল মাথায়, প্রাণ গেল সড়কে দাঁড়ানো ব্যক্তির

ঢামেক প্রতিবেদক
কামরাঙ্গীরচরে ভবন থেকে সিলিন্ডার পড়ল মাথায়, প্রাণ গেল সড়কে দাঁড়ানো ব্যক্তির
ফাইল ছবি

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ভবনের ওপর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার মাথা পড়ে জালাল মিয়া (৫৩) নামে এক প্লাস্টিক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সাড়ে ১০টার দিকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে রাত ৯টার দিকে কামরাঙ্গীরচর নুরবাগ পুলিশ ফাঁড়ির গলিতে এই ঘটনা ঘটে।

হাসপাতালে মৃত জালাল মিয়ার স্ত্রী বিউটি আক্তার জানান, নুরবাগ পুলিশ ফাঁড়ির গলিতে একটি মসজিদের সামনের নিজেদের দোতলা বাড়িতে থাকেন। রাতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন জালাল। এ সময় পাশের ভবনের কোনো একটি ফ্লোর থেকে গ্যাস সিলিন্ডার তাঁর মাথার ওপর পড়ে। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জালাল। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কামরাঙ্গীরচর থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলামৃত্যুরাজধানীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগঢামেক
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