এমপি আসার খবরে সকালে হাসপাতালে ভর্তি বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী, বিকেলে হাসপাতাল ত্যাগ

হাসপাতাল পরিদর্শনে আসবেন এমপি। এমন খবরে তড়িঘড়ি করে হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সরিয়ে বেডে শুয়ে পড়েন বিএনপির ২৩ নেতা-কর্মী। পরিদর্শন শেষে এমপি চলে যাওয়ার পরপরই ভর্তি হওয়া ওই সব ব্যক্তিরাও বাড়িতে চলে যান।
চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এমন ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে হাসপাতালে সরেজমিন গেলে বিষয়টি নিশ্চিত করে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার ও পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালে রোগী আসলে আমাদের চিকিৎসা দিতে হবে। গতকাল সোমবার সকালে ২৩ জন লোক নির্বাচনকালীন সময়ে আহত হন বলে চিকিৎসা নিতে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়। দুপুরে এমপি সাহেব হাসপাতালে এসে তাঁদের দেখে যান। বিকেলে ভর্তি হওয়া রোগীরা হাসপাতাল থেকে চলে যান।’
জানা গেছে, গতকাল সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। এর আগে, এসব ব্যক্তি হাসপাতালে এসে রোগীদের বেডে শুয়ে পড়েন। পরিদর্শনকালে এমপির সঙ্গে শতাধিক নেতা-কর্মীর ভিড়ে হাসপাতালে পরিস্থিতিও বেসামাল হয়ে পড়ে।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে সরেজমিন হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট ও আহত কিছু রোগী হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। তবে হাসপাতালের অধিকাংশ বেড খালি।
হাসপাতাল সূত্র জানায়, গতকাল হাসপাতালে ৭৮ জন রোগী থাকলেও আজ সকালে অর্ধেক রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন। গতকাল বেলা ১১টার দিকে ২৩ জন ব্যক্তি জরুরি বিভাগে এসে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলায় বারশত দুধকুমড়া গ্রামের আলী হোসেন (৩৯), মঈন উদ্দিন (৩২), নাছির খান (২৭), পরৈকোড়া ইউনিয়নের নেজাম উদ্দিন (৪২) ও উত্তম তালুকদার (৫০)। এসব রোগী বিকেলে হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন।
হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী বৃদ্ধ আলমগীর (৬৫) বলেন, ‘এক সপ্তাহ ধরে শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছি। গতকাল সোমবার ৩০-৪০ মানুষ এসে আমাদের সব রোগীকে বের করে দিয়ে হাসপাতালের বেডে শুয়ে পড়েন। এ সময় আমরা অসুস্থ রোগীরা বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত বাইরা বসে থাকি। পরে এমপি সাহেব চলে গেলে তারাও বের হয়ে যায়। তারপর আমরা হাসপাতালে ঢুকে বেডে যাই। এমন কাণ্ড বাপের জন্মেও দেখি নাই।’
হাসপাতালে থাকা রোগী ও নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম (এমপি) বলেছেন, ‘নৈতিকতার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমার নেতা-কর্মীরা আমার এবং বিএনপির জন্য নির্ভীকভাবে কাজ করে ধানের শীষের বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সব সময় আমি তাদের পাশে থাকব।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী, এমপিপুত্র সাওয়াজ নিজাম সনি, বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন, শফিউল আলম ও জাকারিয়া চৌধুরী জকু।
রাজধানীর খিলগাঁওয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে নবম শ্রেণির ওই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়। সে খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী। তার বাবা খন্দকার শামীম সচিবালয়ের কর্মচারী।৯ মিনিট আগে
নওগাঁর বদলগাছী ওএমএস কার্ডধারী আ.লীগের লোকদের কাছ থেকে টাকা, স্বাক্ষর নিয়ে চাল না দেওয়া নির্দেশ দেওয়া উপজেলা বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক বেনজীর আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।১২ মিনিট আগে
ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নে ২৫ বছরের এক বাক্প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তজুমদ্দিন উপজেলার ৩ নম্বর চাঁদপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শশীগঞ্জ গ্রামের মো. রাকিব (৩০), ওই গ্রামের মো. জুয়েল (৩৫) এবং একই...১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মাদকবিরোধী অভিযান চলাকালে শিক্ষার্থী ও দায়িত্বরত সাংবাদিকদের মারধরের ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) রমনা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মাসুদ আলম।৩৯ মিনিট আগে