Ajker Patrika

ঝালকাঠিতে সুগন্ধা নদীর তীর থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠিতে সুগন্ধা নদীর তীর থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার
আজ সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝালকাঠি জেলা শহরের পৌরসভার খেয়াঘাট-সংলগ্ন নতুন চর এলাকার সুগন্ধা নদীর তীর থেকে এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম নিলুফা বেগম (৬২)। তিনি ঝালকাঠি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চর এলাকার মৃত মো. শুক্কর আলী হাওলাদারের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজ শেষে পান খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী সজল হাওলাদারের বাড়িতে যান নিলুফা বেগম। সেখান থেকে বের হওয়ার পরই তিনি নিখোঁজ হন। আজ সকাল ৭টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা সুগন্ধা নদীর তীরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। স্বজনেরা মরদেহটি নিলুফা বেগমের বলে শনাক্ত করেন। উদ্ধারের সময় তাঁর নাক রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে সজল হাওলাদার বলেন, ‘রাতে তিনি আমাদের বাসায় এসে পান খেয়ে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে জানতে পারি, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর রাতভর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু পাইনি।’

স্থানীয় আরেক বাসিন্দা শাকিল রনি বলেন, ‘নিলুফা বেগম তাঁর মেজ ছেলে ইলিয়াস ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতেন। রাতে ইলিয়াসের মাধ্যমে আমরা এই খবর জানতে পারি। সকালে মরদেহ পাওয়া গেলেও তাঁর নাক ও কানে থাকা স্বর্ণালংকার এবং মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল নিয়ে তাঁকে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রাখা হয়েছে।’

ঝালকাঠি সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ঝালকাঠিউদ্ধারবরিশাল বিভাগমরদেহঝালকাঠি সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ভবঘুরেকে যৌনাচারে লিপ্ত দেখলেই সানডে মানডে ক্লোজ করে দিতাম’, পুলিশকে ‘সাইকো’ সম্রাট

হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের রায়ের পরদিনই শাকসু নির্বাচন, সিন্ডিকেটে সিদ্ধান্ত

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ভোট বর্জনের চিন্তায় এনসিপি

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

‘বাসররাতে মুখ ধোয়ার পর নববধূকে চেনা যাচ্ছে না’, কনে ফেরত, বর কারাগারে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

অভিজ্ঞতা ছাড়াই সিটি ব্যাংকে চাকরি, নিয়োগ ১৫ জেলায়

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

আজকের রাশিফল: চোখাচোখি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, বসের নেক নজরে পড়বেন

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

ঢাকা-৫ আসন: নতুন ভোটাররা উৎফুল্ল, আকাঙ্ক্ষা নতুন কিছুর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

অর্থবছরের ৬ মাস: রাজস্ব লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ এনবিআর

সম্পর্কিত

মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল সবজি ব্যবসায়ীর

মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল সবজি ব্যবসায়ীর

মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগ, দুই মুরগি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগ, দুই মুরগি ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করার জন্য জামায়াতের প্রার্থীকে অবরুদ্ধ করলেন এলাকাবাসী

উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে অগ্নিকাণ্ড, পুড়েছে ৪৫০ ঘর ও স্থাপনা

উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে অগ্নিকাণ্ড, পুড়েছে ৪৫০ ঘর ও স্থাপনা