ঝালকাঠিতে সুগন্ধা নদীর তীর থেকে বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
ঝালকাঠি জেলা শহরের পৌরসভার খেয়াঘাট-সংলগ্ন নতুন চর এলাকার সুগন্ধা নদীর তীর থেকে এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম নিলুফা বেগম (৬২)। তিনি ঝালকাঠি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চর এলাকার মৃত মো. শুক্কর আলী হাওলাদারের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজ শেষে পান খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী সজল হাওলাদারের বাড়িতে যান নিলুফা বেগম। সেখান থেকে বের হওয়ার পরই তিনি নিখোঁজ হন। আজ সকাল ৭টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা সুগন্ধা নদীর তীরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। স্বজনেরা মরদেহটি নিলুফা বেগমের বলে শনাক্ত করেন। উদ্ধারের সময় তাঁর নাক রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে সজল হাওলাদার বলেন, ‘রাতে তিনি আমাদের বাসায় এসে পান খেয়ে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে জানতে পারি, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর রাতভর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু পাইনি।’
স্থানীয় আরেক বাসিন্দা শাকিল রনি বলেন, ‘নিলুফা বেগম তাঁর মেজ ছেলে ইলিয়াস ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতেন। রাতে ইলিয়াসের মাধ্যমে আমরা এই খবর জানতে পারি। সকালে মরদেহ পাওয়া গেলেও তাঁর নাক ও কানে থাকা স্বর্ণালংকার এবং মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল নিয়ে তাঁকে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রাখা হয়েছে।’
ঝালকাঠি সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
ঝালকাঠি জেলা শহরের পৌরসভার খেয়াঘাট-সংলগ্ন নতুন চর এলাকার সুগন্ধা নদীর তীর থেকে এক বৃদ্ধার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম নিলুফা বেগম (৬২)। তিনি ঝালকাঠি পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন চর এলাকার মৃত মো. শুক্কর আলী হাওলাদারের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ৮টার দিকে এশার নামাজ শেষে পান খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী সজল হাওলাদারের বাড়িতে যান নিলুফা বেগম। সেখান থেকে বের হওয়ার পরই তিনি নিখোঁজ হন। আজ সকাল ৭টার দিকে স্থানীয় বাসিন্দারা সুগন্ধা নদীর তীরে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। স্বজনেরা মরদেহটি নিলুফা বেগমের বলে শনাক্ত করেন। উদ্ধারের সময় তাঁর নাক রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে সজল হাওলাদার বলেন, ‘রাতে তিনি আমাদের বাসায় এসে পান খেয়ে নিজ বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরে জানতে পারি, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর রাতভর আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করি। কিন্তু পাইনি।’
স্থানীয় আরেক বাসিন্দা শাকিল রনি বলেন, ‘নিলুফা বেগম তাঁর মেজ ছেলে ইলিয়াস ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বসবাস করতেন। রাতে ইলিয়াসের মাধ্যমে আমরা এই খবর জানতে পারি। সকালে মরদেহ পাওয়া গেলেও তাঁর নাক ও কানে থাকা স্বর্ণালংকার এবং মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, স্বর্ণালংকার ও মোবাইল নিয়ে তাঁকে হত্যা করে মরদেহ ফেলে রাখা হয়েছে।’
ঝালকাঠি সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আজকের পত্রিকাকে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝালকাঠি সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
মিরসরাইয়ে লরির ধাক্কায় হুমায়ুন কবির (২৫) নামের এক সবজি ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের মিঠাছড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
মব সৃষ্টি করে তিন পুলিশ সদস্যকে হেনস্তার অভিযোগে বগুড়ার ধুনটে দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের জেলা গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। গতকাল সোমবার রাতে ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে।২৬ মিনিট আগে
মৌলভীবাজার-৩ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান। কিন্তু এই আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে খেলাফত মজলিসের আহমদ বেলালকে সম্প্রতি মনোনীত করা হয়েছে। আর তাই ফুঁসে উঠেছেন এলাকাবাসী।৩৯ মিনিট আগে
কক্সবাজারের উখিয়ায় রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে রোহিঙ্গাদের অন্তত ৪৫০টি বসতঘর, লার্নিং সেন্টার, মসজিদ, মক্তবসহ অন্যান্য স্থাপনা পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ১৬ নম্বর শফিউল্লাহ কাটা ক্যাম্পে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।৪২ মিনিট আগে