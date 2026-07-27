ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই যৌন উত্তেজক ওষুধ বিক্রি, ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড

ঝালকাঠির রাজাপুরে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই যৌন উত্তেজক ওষুধ বিক্রির অভিযোগে এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার হরিসভা মন্দির সড়কে অবস্থিত মেসার্স ময়না মেডিকেল হলে অভিযান চালিয়ে এ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ওষুধ ব্যবসায়ী মো. মহিউদ্দীন ভান্ডারী উপজেলার সদর ইউনিয়নের মনোহরপুর এলাকার মৃত মোবারক ফকিরের ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই যৌন উত্তেজক ওষুধ বিক্রির অভিযোগে মেসার্স ময়না মেডিকেল হলে অভিযান চালানো হয়। সত্যতা পাওয়ায় দোকানমালিককে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করে মহিউদ্দীন ভান্ডারী জানান, তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কবিরাজি চিকিৎসক। রোগী দেখা ও ওষুধ দেওয়ার অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রয়েছে তাঁর। তারপরও কেন জরিমানা করা হয়েছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।
রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত আরা মৌরি বলেন, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া যৌন উত্তেজক ওষুধ বিক্রির সময় একজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়। বিধি লঙ্ঘনের দায়ে তাঁকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
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