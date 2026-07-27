Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

আসনের নিচে রাখা ছিল ১ হাজার ২৭০টি ইয়াবা, চালক আটক

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আসনের নিচে রাখা ছিল ১ হাজার ২৭০টি ইয়াবা, চালক আটক
ইয়াবা বহনের দায়ে জব্দ করা হয়েছে বাসটি। ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ১ হাজার ২৭০টি ইয়াবাসহ জাহিদুল ইসলাম (৫০) নামের এক বাসচালককে আটক করছে র‌্যাব। এ ঘটনায় বাসটিও জব্দ করা হয়েছে। আটক জাহিদুল গাইবান্ধা সদর উপজেলার ঘাগোয়া ইউনিয়নের দারিয়াপুর মিরের বাগান এলাকার বাসিন্দা।

আজ রোববার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‌্যাব-১৩ ক্যাম্পের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামী।

র‌্যাব জানায়, আজ সকালে পলাশবাড়ী পৌরসভার দক্ষিণ বন্দর বগুড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকার মহাসড়কে অভিযান চালানো হয়। চট্টগ্রাম থেকে গাইবান্ধাগামী একটি বিএম ভিআইপি যাত্রীবাহী বাসকে থামিয়ে তল্লাশি করা হয়। এ সময় চালকের আসনের নিচে রাখা পলিথিনে মোড়ানো ১ হাজার ২৭০টি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় বাসটির চালককেও আটক করা হয়েছে।

এ বিষয়ে র‍্যাবের সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, ইয়াবাসহ আটক চালককে গাইবান্ধা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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