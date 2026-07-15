Ajker Patrika
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ঝালকাঠি

জমি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ বাবাকে মারধরের অভিযোগ, মাদকাসক্ত ছেলে গ্রেপ্তার

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
জমি লিখে না দেওয়ায় বৃদ্ধ বাবাকে মারধরের অভিযোগ, মাদকাসক্ত ছেলে গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তারকৃত ছেলে রাজিব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে নিজের নামে জমি লিখে দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় ৮০ বছর বয়সী বাবাকে মারধরের অভিযোগে মো. রাজিব হোসেন রাজু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) উপজেলার সিদ্ধকাঠি ইউনিয়নের তেওলা গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ মোকছেদ আলী নলছিটি থানায় ছেলে রাজিব হোসেন রাজুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পরে অভিযান চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, রাজিব দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। তিনি প্রায়ই গভীর রাতে বাড়িতে এসে পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজ ও মারধর করতেন। ১৩ জুলাই বাবার কাছে নিজের নামে জমি লিখে দেওয়া অথবা জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ার দাবি জানান তিনি। এতে বাবা রাজি না হলে তাঁকে এলোপাতাড়ি কিলঘুষি মারার অভিযোগ করা হয়েছে।

এ সময় বাবাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে মা তাসলিমা বেগমকেও মারধর করা হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ঘটনার পর মাদকের টাকা জোগাড় করতে বাড়িতে থাকা একটি স্বর্ণের চেইন ও মায়ের কানের দুল নিয়ে পালিয়ে যান রাজিব।

অভিযুক্তের বোন সৈয়দা মুন্নি আক্তার বলেন, তাঁর ভাই দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। মাদকের টাকার জন্য রাজিব একাধিকবার বাবা-মাকে মারধর করেছেন। পরিবারের সদস্যদের কোনো কথাই তিনি শোনেন না। নিরুপায় হয়ে এবার তাঁর বাবা থানায় মামলা করেছেন।

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান সোহাগ বলেন, ভুক্তভোগী সৈয়দ মোকছেদ আলী একজন বয়স্ক ব্যক্তি। একাধিকবার স্ট্রোক করায় তিনি ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারেন না। এমন অবস্থায় তাঁকে মারধরের অভিযোগে মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত রাজিব হোসেন রাজুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

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